Joker-Treffer kurz vor Schluss: England steht im EM-Finale

Die englische Nationalmannschaft steht erneut im Finale der Europameisterschaft. Im Halbfinale setzten sich die "Three Lions" gegen die Niederlande knapp mit 2:1 durch. England-Trainer Gareth Southgate bewies dabei mit seinen Wechseln ein goldenes Händchen.

Anzeige

England gegen Spanien: So lautet das Finale der Europameisterschaft 2024. In einem packenden Halbfinale setzen sich die "Three Lions" mit 2:1 gegen die Niederlande durch. Der eingewechselte Ollie Watkins (90.) avancierte kurz vor dem Schlusspfiff zum Matchwinner zugunsten der Engländer.

Mehr in Kürze.