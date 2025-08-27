Anzeige
Wie in den USA

Kabinett beschließt Nationalen Sicherheitsrat - das sind seine Aufgaben

  • Veröffentlicht: 27.08.2025
  • 13:51 Uhr
  • dpa
Die schwarz-rote Bundesregierung hat in ihrer Kabinettsitzung die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrats beschlossen.
Die schwarz-rote Bundesregierung hat in ihrer Kabinettsitzung die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrats beschlossen.© Britta Pedersen/dpa

Einen Nationalen Sicherheitsrat gibt es in den USA, in Großbritannien und vielen anderen Staaten – und bald auch in Deutschland. Die Bundesregierung schafft die Voraussetzungen dafür.

Anzeige

Die Bundesregierung hat die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates beschlossen. Das Gremium soll bei Krisen tagen und schnelle Entscheidungen herbeiführen können, aber auch Strategien für Bedrohungslagen erarbeiten und Sicherheit vernetzt angehen. Den Vorsitz hat der Bundeskanzler, derzeit also Friedrich Merz (CDU).

Auch in den News:

Merz bezeichnete das Gremium nach dem Kabinettsbeschluss als zentrale Plattform für übergreifende Sicherheitsfragen und wichtigen Baustein für eine Sicherheitspolitik aus einem Guss. Über einen Nationalen Sicherheitsrat sei seit 30 Jahren diskutiert worden, nun habe die neue Bundesregierung nach vier Monaten den Beschluss gefasst.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 27. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 15:45

  • 11:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 08:25

  • 04:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 19:45

  • 23:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 15:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 08:25

  • 04:52 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 19:45

  • 21:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 18:00

  • 09:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 15:45

  • 08:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
Mehr News
GREENLAND-ELECTION/GOVERNMENT
News

Eklat zwischen Dänemark und USA: Wurde Grönland infiltriert?

  • 27.08.2025
  • 15:53 Uhr
Freigabe des 16. Bauabschnitts der A100
News

A100-Verlängerug in Berlin eröffnet: Warum die Strecke jetzt für Zoff sorgt

  • 27.08.2025
  • 15:30 Uhr
Ein Amazon-Paket wie dieses könnte bald teurer werden – der Online-Riese testet neue Regeln für den Gratisversand.
News

Mindestbestellwert: Amazon testet neue Grenze für Gratisversand

  • 27.08.2025
  • 15:25 Uhr
Der Kanzler begründet die Sicherheitsgesetze mit Bedrohungen aus Moskau.
News

Kabinett beschließt Sicherheitspaket – Merz warnt vor Angriffen aus Russland

  • 27.08.2025
  • 15:01 Uhr
Ukraine-Krieg - Donbass
News

Frieden in Sicht? Ringen um Ukraine-Verhandlungen geht weiter

  • 27.08.2025
  • 14:20 Uhr
Zum Start der Basketball-EM: So viel verdienen die Stars in den USA und in Europa.
News

Zum Start der EM: Das verdienen die Basketball-Stars

  • 27.08.2025
  • 14:06 Uhr
Bayerns Ministerpräsident Söder auf Helgoland
News

Markus Söder singt Seemannslied auf Helgoland – mit Applaus und Solo-Part

  • 27.08.2025
  • 14:03 Uhr
Großbrand im Hamburger Hafen
News

Großbrand im Hamburger Hafen: Feuerwehr kämpft weiter gegen Glutnester

  • 27.08.2025
  • 13:54 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:240208-935-45223
News

Banking-Trojaner lauert im Google Play Store

  • 27.08.2025
  • 13:34 Uhr
Produktion bei Rheinmetall
News

Neues Rheinmetall-Werk in Unterlüß: Hier wird Artilleriemunition produziert

  • 27.08.2025
  • 13:32 Uhr