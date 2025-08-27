Anzeige
Online-Riese

Mindestbestellwert: Amazon testet neue Grenze für Gratisversand

  • Veröffentlicht: 27.08.2025
  • 15:25 Uhr
  • Domagoj Klobucar
Ein Amazon-Paket wie dieses könnte bald teurer werden – der Online-Riese testet neue Regeln für den Gratisversand.
Ein Amazon-Paket wie dieses könnte bald teurer werden – der Online-Riese testet neue Regeln für den Gratisversand.© Richard Vogel/AP/dpa

Amazon könnte bald seine Regeln für kostenlosen Versand ändern. In den USA läuft bereits ein Test mit höheren Mindestbestellwerten – ob die Neuerung auch nach Deutschland kommt, ist offen.

Amazon stellt aktuell seine Versandstrategie auf den Prüfstand. In den USA testet der Konzern höhere Mindestbestellwerte, bevor Bestellungen kostenfrei verschickt werden.

Damit reagiert das Unternehmen auf gestiegene Logistikkosten und den Preisdruck im hart umkämpften Onlinehandel. Noch ist unklar, ob und wann diese Änderungen auch deutsche Kund:innen betreffen könnten. Mehr Details zur Kostenerhöhung im Video auf Joyn.

Amazon testet neue Grenze für kostenlosen Versand

Amazon testet neue Grenze für kostenlosen Versand - hier im Video

