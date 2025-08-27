Mindestbestellwert: Amazon testet neue Grenze für Gratisversand

Amazon könnte bald seine Regeln für kostenlosen Versand ändern. In den USA läuft bereits ein Test mit höheren Mindestbestellwerten – ob die Neuerung auch nach Deutschland kommt, ist offen.

Anzeige

Amazon stellt aktuell seine Versandstrategie auf den Prüfstand. In den USA testet der Konzern höhere Mindestbestellwerte, bevor Bestellungen kostenfrei verschickt werden.

Damit reagiert das Unternehmen auf gestiegene Logistikkosten und den Preisdruck im hart umkämpften Onlinehandel. Noch ist unklar, ob und wann diese Änderungen auch deutsche Kund:innen betreffen könnten. Mehr Details zur Kostenerhöhung im Video auf Joyn.

Anzeige