Bayerns Ministerpräsident überrascht am Mikro

Markus Söder singt Seemannslied auf Helgoland – mit Applaus und Solo-Part

  • Aktualisiert: 27.08.2025
  • 14:03 Uhr
  • dpa
Markus Söder (Mitte) singt auf Helgoland mit einem Shanty-Chor.
Markus Söder (Mitte) singt auf Helgoland mit einem Shanty-Chor.© Markus Klemm/dpa

Nordsee statt Landtag: Markus Söder griff auf Helgoland zum Mikrofon. Gemeinsam mit einem Shanty-Chor stimmte er Freddy Quinns Klassiker "Mary-Ann" an – Solo-Part inklusive. Der Auftritt sorgte für Applaus und Schmunzeln.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat bei seinem Besuch auf Helgoland ein Seemannslied geschmettert. Auf einem festlichen Helgoländer Abend in der Nordseehalle der Insel gab Söder am Dienstagabend (26. August) gemeinsam mit einem Shanty-Chor das Seemannslied "Sie hieß Mary-Ann" von Freddy Quinn zum Besten. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

Markus Söder singt Shanty auf Helgoland - mit Solo-Part

"Schöner Abschluss des Tages: Der Shanty-Chor wollte, dass ich mitsinge", schrieb der CSU-Politiker auf Facebook. Söder hatte auch einen kurzen Solo-Part. Den Text las der Süddeutsche dabei vom Papier ab. Für den Gesangsauftritt des Gastes gab es auch Applaus.

Auch in den News:

Bereits im Juni 2024 hatte Söder in der ARD-Sendung "Inas Nacht" einen Auftritt mit diesem Lied. Damals erklärte er, dass seine Eltern das Lied auf endlosen Fahrten nach Italien immer gesungen hätten und weil es von der Stimmlage her für ihn passe: "Ich bin jetzt nicht so der oberste Sopran."

