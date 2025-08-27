Gesundheitsrisiko beim Fliegen: Forscher finden Superkeime auf Flugzeugtoiletten

Auf engstem Raum unterwegs: Auf Flugzeugtoiletten haben Forscher:innen resistente Superkeime entdeckt. Die Erreger sind gegen gängige Antibiotika immun und können zur Gefahr für Passagiere werden.

Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass Flugzeugtoiletten ein unerwartetes Risiko bergen: Dort wurden resistente Superkeime nachgewiesen, die selbst mit gängigen Antibiotika kaum zu bekämpfen sind. Die beengten Verhältnisse, häufige Nutzung und eingeschränkte Reinigungsmöglichkeiten machen die Bordtoiletten zu einem idealen Sammelplatz für die gefährlichen Erreger.

Die Funde sorgen für große Besorgnis, da sich die Keime schnell verbreiten und für immungeschwächte Menschen besonders gefährlich sein können. Mehr über die Studie, die Hintergründe und mögliche Folgen hier im Video auf Joyn.

