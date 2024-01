 Kanada: Helikopter stürzt in Skigebiet ab - mindestens drei Tote

In Kanada kam es zu einem folgenschweren Unfall: Ein Hubschrauber stürzte in einem Skigebiet ab und riss mindestens drei Menschen in den Tod. Vier weitere Personen sollen sich in einem kritischen Zustand befinden.

In der Provinz British Columbia in Kanada ist ein Helikopter abgestürzt, während er Wintersportler:innen zu einer rasanten Helikopterskiing-Abfahrt bringen sollte. Beim Absturz sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, vier weitere sind schwer verletzt.

Luxusausflug kostet mindestens drei Personen das Leben

Luxus pur: Sich mit dem Helikopter in die Berge fliegen lassen, um dann auf dem Gipfel abzuspringen und mitten im unberührten Pulverschnee eine unvergessliche Abfahrt zu genießen. Wintersportbegeisterte träumen vom sogenannten Helikopterskiing. Mindestens drei Personen mussten dieses exklusive Erlebnis laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) mit dem Leben bezahlen: Ein Hubschrauber stürzte in einem Skigebiet in Kanada ab, drei Menschen starben, vier weitere Personen befinden sich derzeit in einem kritischen Zustand im Krankenhaus.

"Es ist unmöglich, die tiefe Trauer in Worte zu fassen", wurde der Geschäftsführer des betreffenden Helikopterskiing-Unternehmens zitiert. "Die Gäste, die mit uns Ski fahren, und die Mitarbeiter, die jede Saison mit uns arbeiten, sind Teil unserer Familie." Der Absturz ereignete sich den Angaben zufolge rund 700 Kilometer nordwestlich von Vancouver in der Provinz British Columbia. Wie viele Menschen sich an Bord befunden hatten, war zunächst nicht bekannt. Auch über eine mögliche Unfallursache wurden zunächst keine Angaben gemacht.

