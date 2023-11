+++ Freilassung der Geiseln offenbar nicht vor Freitag +++ Israel: Schlag gegen Hisbollah im Libanon mit mehreren Toten +++ Unter Schifa-Klinik: Armee führt Journalisten in Tunnelsystem +++ Alle Entwicklungen in Nahost im Newsticker vom 22. November.

Das Wichtigste in Kürze Die Freilassung erster Geiseln aus dem Gazastreifen nach Israel wird laut Medienberichten nicht vor Freitag stattfinden.

Die israelische Luftwaffe hat Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen.

Berichten zufolge hat das israelische Militär erstmals Reporter:innen in das Tunnelsystem unter der Schifa-Klinik geführt.

+++ 15:27 Uhr: Die angekündigte Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas soll nach Angaben des Vermittlers Katar am Freitag um 7:00 Uhr Ortszeit (6:00 Uhr MEZ) beginnen. Das sagte Madschid al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) am Donnerstag in Doha.

Die ersten 13 der von der Hamas verschleppten Geiseln sollen demnach um 16:00 Uhr Ortszeit (15:00 Uhr MEZ) freigelassen werden. Es handele sich um Kinder und Frauen, die dem Roten Kreuz übergeben werden sollen.

Im Gegenzug sollen als Teil einer am Mittwoch bekanntgemachten Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Mit der Waffenruhe soll es auch mehr Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen geben.

Der militärische Arm der Hamas bestätigte den Beginn der Feuerpause am Freitagmorgen und die Dauer von vier Tagen. In dieser Zeit würden alle Seiten ihre militärischen Aktivitäten einstellen, teilte ein Sprecher der Kassam-Brigaden mit.

Freilassung der Geiseln offenbar nicht vor Freitag

+++ 4:20 Uhr: Die Freilassung erster Geiseln aus dem Gazastreifen nach Israel lässt noch auf sich warten. Laut übereinstimmender israelischer Medienberichte wird diese nicht vor Freitag (24. November) erfolgen. Die Berichte beriefen sich dabei auf Israels Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi.

"Die Gespräche über die Freilassung unserer Geiseln schreiten voran und werden laufend fortgesetzt", wurde Hanegbi zitiert.

Eigentlich hatte man einen ersten Austausch von in Israel entführten Geiseln gegen palästinensische Häftlinge schon am Donnerstag (23. November) erwartet. Die Zeitung "The Times of Israel" zitierte Hanegbi nun mit den Worten:

Die Freilassung wird gemäß der ursprünglichen Vereinbarung zwischen den Parteien beginnen, und nicht vor Freitag. Tzachi Hanegbi

Den Berichten zufolge sei die Verzögerung damit zu erklären, dass sowohl Israel als auch die radikal-islamistische Hamas ein Dokument zur Ratifizierung des Abkommens unterzeichnen müssten, damit es in Kraft treten könne. Die Zeitung "Jerusalem Post" sprach von einer "Komplikation in letzter Minute".

Damit verzögert sich nicht nur der geplante Austausch von Geiseln gegen Gefangene, sondern auch die damit einhergehende Feuerpause zwischen Israel und Hamas.

Das israelische Kabinett hatte zuvor einem Abkommen mit der Terrororganisation Hamas zugestimmt, das während einer viertägigen Feuerpause die Freilassung von mindestens 50 von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und auf der anderen Seite die Freilassung von 150 palästinensischen Frauen und Minderjährigen aus israelischen Gefängnissen vorsieht.

Israel: Schlag gegen Hisbollah im Libanon mit mehreren Toten

+++ 02:56 Uhr: Die israelische Luftwaffe hat Ziele der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Das teilte das israelische Militär mit. Demnach trafen Kampfflugzeuge Infrastruktur der Schiiten-Miliz auf libanesischem Boden.

Laut der Hisbollah seien bei dem Angriff mindestens fünf ihrer Mitglieder getötet worden. Auch der Sohn des es Vorsitzenden des parlamentarischen Blocks der Hisbollah im libanesischen Parlament, Mohamed Raad, soll unter den Opfern des Angriffs sein.

Im Video: Nach Hamas-Lob von Anführer: Wer ist die Hisbollah?

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus libanesischen Sicherheitskreisen erfuhr, handelte es sich um Mitglieder der Elite-Brigade der Hisbollah, Al Radwan.

Es besteht die Sorge, dass sich der Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas auf den Libanon ausweiten könnte. Die Hisbollah hat Verbindungen zur Hamas, gilt aber als einflussreicher und deutlich schlagkräftiger. An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es seit Ausbruch des Gaza-Kriegs immer wieder zu gewaltsamen Zwischenfällen mit Toten auf beiden Seiten.

Unter Schifa-Klinik: Armee führt Journalisten in Tunnelsystem

+++ 02:35 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben weitere Teile eines mutmaßlichen Hamas-Tunnelsystems unter dem Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen freigelegt. Um ihren Fund zu beweisen, wurden offenbar erstmals Journalist:innen in die Schifa-Klinik in Gaza-Stadt und in die darunter gelegenen Tunnel geführt. Wie die "Jerusalem Post" berichtet, sei einer ihrer Reporter vor Ort gewesen und habe in der Klinik neben einer ganzen Reihe an Waffen auch viele "hoch entwickelte Geheimdienstplattformen" zu sehen bekommen.

Den Berichten zufolge habe neben Waffen auch viele "hoch entwickelte Geheimdienstplattformen" zu sehen bekommen. © Victor R. Caivano/AP/dpa

Zuvor hatte die israelische Armee bereits Videoaufnahmen aus dem Tunnelsystem unter dem Schifa-Komplex veröffentlicht. Unabhängig überprüfen ließen sich die Aufnahmen wie auch die anderen Berichte aus dem Kriegsgebiet bisher nicht.