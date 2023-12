+++ Katar will sich weiter für Waffenruhe einsetzen +++ Israel: Schon 7.000 Hamas-Terroristen getötet +++ Bewohner von Khan Younis berichten von Feuergefechten +++ Israelische Armee - Fünf Soldaten sind getötet worden +++ Alle Entwicklungen in Nahost im Newsticker vom 10. Dezember.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Katar macht sich weiter für Waffenruhe in Gaza stark.

Israelischen Angaben zufolge wurden seit Beginn des Gaza-Krieges bereits über 7.000 Hamas-Terrorisiten getötet.

Gleichzeitig sind auf israelischer Seite in dem Zeitraum fünf Soldaten ums Leben gekommen.

In Khan Younis finden aktuell offenbar schwere Kämpfe statt.

+++ 09.50 Uhr: Katar will sich trotz ungünstiger Aussichten weiter um die Vermittlung einer neuen Waffenruhe im Gaza-Krieg bemühen. Zwar würden die Chancen schwinden, doch wolle Katar weiterhin Druck auf Israel und die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas ausüben, um eine Feuerpause zu erreichen, sagt Ministerpräsident Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Die bisher von der Hamas freigelassenen Geiseln seien aufgrund von Verhandlungen und nicht aufgrund israelischer Militäreinsätze freigekommen, betont er. Eine vorübergehende einwöchige Waffenruhe und ein gleichzeitiger Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas war von Katar vermittelt worden.

Israel: Schon 7.000 Hamas-Terroristen getötet

+++ 08:35 Uhr: Die israelischen Streitkräfte haben nach Angaben des Nationalen Sicherheitsberaters Zachi Hanegbi im Gaza-Krieg bisher etwa 7.000 Hamas-Terroristen getötet. Israelische Einheiten seien außerdem sehr nah an Kommandozentralen der Hamas in Dschabalia und Schedschaija im Norden des Gazastreifens herangerückt, sagte Hanegbi am Samstagabend dem Sender Channel 12.

Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Wie Hanegbi weiter ausführte, sei es der Plan der israelischen Führung, den Hamas-Chef Jihia al-Sinwar zu töten. Dieser wolle, dass die Hamas bis zum bitteren Ende kämpft.

"Aber wenn wir ihn töten, und das ist der Plan, dann wird die Führung, die ihm nachfolgt, möglicherweise verstehen, dass sie, wenn sie seinem Schicksal entgehen will, Gaza verlassen muss, als Verlierer", sagte Hangebi. Eine totale Niederlage der Hamas werde auch den Weg zur Befreiung von derzeit noch 138 Geiseln aus der Gewalt der Islamisten frei machen.

Anzeige

Anzeige

Bewohner von Khan Younis berichten von Feuergefechten

+++ 05:10 Uhr: Bewohner der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens berichten von Panzergeschossen und heftigen Feuergefechten zwischen den israelischen Streitkräften und der Hamas in der Nacht sowie von einer Reihe von Luftangriffen. In der Stadt sollen die ganze Nacht hindurch Verwundete in das überlastete Nasser-Krankenhaus eingeliefert worden sein. Der arabischsprachige Sprecher Israels veröffentlichte am Samstag bereits eine Karte auf X, vormals Twitter, auf der sechs Blöcke von Khan Younis im Süden des Gazastreifens markiert waren, die "dringend" evakuiert werden sollten.

Anzeige

Israelische Armee - Fünf Soldaten sind getötet worden

+++ 02:35 Uhr: Die israelische Armee informiert am frühen Sonntagmorgen in einer Erklärung über den Tod fünf ihrer Soldaten. Vier Soldaten seien bei den Kämpfen im südlichen Gazastreifen getötet worden. Der fünfte Soldat sei nach den Kämpfen am 7. Oktober seinen Wunden erlegen, erklärt die israelische Armee auf X, vormals Twitter.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen