Katastrophenwarnung in Italien: Vulkan Stromboli spuckt Lava

Der mehr als 920 Meter hohe Schichtvulkan Stromboli in Italien ist seit mehreren Tagen besonders aktiv. Behörden vor Ort haben eine Warnung ausgesprochen.

Das Wichtigste in Kürze Der Vulkan Stromboli im Mittelmeer zeigt vermehrt seismische Aktivitäten und spuckt Lava.

Italienische Behörden sprechen eine Warnung aus und rufen die Bevölkerung dazu auf, sich an den Zivilschutz zu halten.

Der Vulkan ist unter anderem bekannt aus Filmen und dem Abenteuerroman "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde".

Auf der italienischen Vulkaninsel Stromboli im Mittelmeer gilt seit einigen Tagen Alarmstufe Rot, die Behörden sind alarmiert: Der mehr als 920 Meter hohe Vulkan, der als einer der aktivsten Vulkane Europas bekannt ist, ist wieder aktiv, wie das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie feststellte. Es kam zu einem Anstieg seismischer Aktivitäten, bevor Lava in großen Mengen aus dem Krater strömte und sich steil über mehrere Hundert Meter hinunter ins Meer ergoss.

Die italienischen Behörden ließen rasch eine Katastrophenwarnung ausrufen und raten den Menschen vor Ort, die Situation weiterhin zu verfolgen und jeglichen Anweisungen des Zivilschutzes Folge zu leisten.

Bekannt aus Literatur und Film

Nur wenige Hundert Menschen nennen die Insel Stromboli im Süden Italiens ihr Zuhause. Der Vulkan nördlich Sizieliens zieht jährlich viele Tourist:innen an, die diesen erkunden und besteigen wollen.

Der Stromboli ist sogar aus Filmen bekannt. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg drehte der italienische Regisseur Roberto Rossellini den gleichnamigen Film "Stromboli" - seine spätere Ehefrau Ingrid Bergman spielte die Hauptrolle.

Auch in der Literatur ist Stromboli zu finden: In dem Abenteuerroman "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" aus dem 19. Jahrhundert lässt Autor Jules Vernes die Held:innen der Geschichte durch den Vulkankrater zurück an die Oberfläche katapultieren.

