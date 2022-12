Kehrtwende von Musk: Twitter-Chef versöhnt sich mit Apple

Vor wenigen Tagen wollte Twitter-Chef Elon Musk noch gegen Apple "in den Krieg ziehen". Jetzt kommt die plötzliche Kehrtwende. Er habe ein "gutes Gespräch" mit Apple-Boss Tim Cook gehabt, so Musk.

Das Wichtigste in Kürze

Er habe ein "gutes Gespräch" mit Apple-Boss Tim Cook gehabt, so Musk.

Der iPhone-Konzern hat keine Pläne, Twitter aus seinem App Store zu verbannen.

Der massive Streit zwischen Twitter-Chef Elon Musk und Apple ist vorerst beendet. Er habe ein "gutes Gespräch" mit Apple-Boss Tim Cook gehabt, twitterte Musk am Mittwoch (30. November). Vorangegangen waren heftige Verbalattacken gegen den iPhone-Konzern.

Musk versöhnt sich mit Apple

Musk hatte Apple unter anderem vorgeworfen, Twitter aus dem App Store entfernen zu wollen. Er stellte die Frage in den Raum, ob der Techkonzern die Redefreiheit in Amerika hasse. In typischer Musk-Manier kündigte er an, gegen Apple "in den Krieg zu ziehen".

Jetzt aber die Kehrtwende: Laut Musk hätten beide Firmenbosse auch "das Missverständnis" über die angebliche Twitter-Verbannung klären können. Cook habe klar gemacht, dass sein Unternehmen dies nie in Erwägung gezogen habe.

Musk twitterte auch einen kurzen Clip, der offenbar das Gelände der Firmenzentrale von Apple im kalifornischen Cupertino zeigt. Dazu schreibt er: "Danke Tim Cook fürs Herumführen auf Apples wunderschönem Headquarter."

"Gutes Gespräch" mit Tim Cook

In seinen Wut-Tweets gegen Apple Anfang dieser Woche hatte Musk kritisiert, dass Apple seine Werbung bei Twitter nach dem Verkauf der Plattform an ihn weitgehend eingestellt habe. Laut dem Finanzdienst Bloomberg gibt der iPhone-Konzern bislang pro Jahr mehr als 100 Millionen Dollar für Anzeigen auf dem Kurznachrichtendienst aus.

Auch war Musk die Abgabe von 15 bis 30 Prozent ein Dorn im Auge, die auf den App-Plattformen von Google (Android) und Apple für innerhalb der App erwirtschaftete Abo-Erlöse fällig wird. Dies ist eine allgemein bekannte Umsatzbeteiligung. Musk, auch Chef vom Elektroauto-Hersteller Tesla, sprach hingegen in seinen Tweets von einer "geheimen Abgabe von 30 Prozent", die Apple für Käufe im App Store verlange.

