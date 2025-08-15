Anzeige
Trend zur Kartenzahlung

Mehrheit der Deutschen zahlt bargeldlos

  • Aktualisiert: 15.08.2025
  • 05:01 Uhr
  • dpa
Das Kartenlesegerät eines Cafés
Das Kartenlesegerät eines Cafés© Sina Schuldt/dpa

Cash ist für die meisten Deutschen auch auf Auslandsreisen nicht mehr erste Wahl: Sowohl zu Hause als auch im Ausland greift zum Bezahlen nur noch gut ein Drittel der Menschen auf Schein und Münze zurück, wie eine Umfrage zeigt.

Anzeige

In der vorherigen Erhebung im Sommer 2023 hatte noch eine Mehrheit der Befragten (53 Prozent) angegeben, einen Einkauf im Wert von 20 Euro an der Ladenkasse auf Auslandsreisen innerhalb des Euroraums bevorzugt mit Bargeld zu begleichen.

Nun greifen nach eigenen Angaben nur noch gut 34 Prozent der 1.031 Befragten in solchen Fällen zu Schein und Münze.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Kartenzahlung im Ausland noch beliebter

"Die Deutschen gelten seit jeher als Bargeldliebhaber. Doch mittlerweile bevorzugt die Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher sowohl im Inland als auch im Ausland kartengestützte Bezahlverfahren", ordnet Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH, ein.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Innerhalb Deutschlands zücken demnach gut 51 Prozent bevorzugt eine Karte, um an der Ladenkasse zu bezahlen: Rund 30 Prozent nutzen die Girocard, die landläufig oft noch EC-Karte genannt wird, 12 Prozent zahlen mit einer Debitkarte von Visa oder Mastercard, bei der die Einkaufssumme unmittelbar nach der Zahlung vom Konto abgebucht wird. Eine echte Kreditkarte ist im Inland für gut 9 Prozent der Befragten das beliebteste Zahlungsmittel.

Im Ausland ist Kartenzahlung noch häufiger als in Deutschland das favorisierte Bezahlverfahren: Innerhalb des Euroraums gilt dies für fast 55 Prozent der Befragten, außerhalb des Euroraums sind es der Umfrage zufolge etwas mehr als 56 Prozent.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 15. August 2025| 08:25
Episode

:newstime vom 15. August 2025| 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 19:45

  • 26:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 12:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 14. August 2025 | 08:25

  • 04:55 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 19:45

  • 26:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 08:25

  • 05:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 19:45

  • 25:25 Min
  • Ab 12
Mehr News
Ein Müllsammler in Pakistan sammelt wiederverwertbare Gegenstände, darunter Plastik, auf einer Mülldeponie. In Genf finden derzeit Verhandlungen über eine UN-Plastik-Konvention statt.
News

UN-Plastik-Deal geplatzt: Länder streiten um globale Lösung

  • 15.08.2025
  • 07:50 Uhr
Vor dem Treffen von Trump und Putin
News

"We stand with Ukraine" - Protest in Alaska vor Trump-Putin-Gipfel

  • 15.08.2025
  • 06:57 Uhr
Deutsche Bahn - Logo
News

Führungswechsel: Vor diesen Herausforderungen steht der künftige Bahn-Chef

  • 15.08.2025
  • 03:32 Uhr
US-Präsident Trump
News

Alaska-Gipfel als Vorstufe: Trump will Selenskyj und Europa ins Boot holen

  • 14.08.2025
  • 20:44 Uhr
Kaninchen
News

"Zombie"-Hasen in den USA gesichtet - das steckt dahinter

  • 14.08.2025
  • 17:50 Uhr
Jette Nietzard
News

Ex-Grünen Vorsitzende Nietzard sucht nach einem Job

  • 14.08.2025
  • 17:34 Uhr
Stillstand auf der Brenner-Autobahn: Die Sperrung der Alpenroute sorgt für stundenlange Verzögerungen.
News

Wichtige Brenner-Route gesperrt – was Reisende jetzt wissen sollten

  • 14.08.2025
  • 17:19 Uhr
Auch beim einfachen Joint lauern heute neue Gefahren – weil sich Zusammensetzung und Wirkung geändert haben.
News

Cannabiskonsum: Warum Joints heute eine größere Gefahr als früher sind

  • 14.08.2025
  • 17:14 Uhr
Protesten gegen Regierung in Serbien
News

Proteste gegen Vučić in Serbien eskalieren - Präsident droht, Belgrad "säubern" zu lassen

  • 14.08.2025
  • 17:00 Uhr
Erster Non-Food-Markt von Lidl in Deutschland – mit dem Konzept will der Discounter verlorene Marktanteile zurückgewinnen.
News

Lidl startet Testprojekt – erste reine Non-Food-Filiale in Deutschland eröffnet

  • 14.08.2025
  • 16:42 Uhr