Verirrter Vogel bringt Touristenattraktion in Las Vegas zum Stillstand

Ein eigentlich arktischer Vogel hat sich in die Wüste Nevadas verirrt und in Las Vegas die berühmte Bellagio-Hotel-Wassershow zum Stillstand gebracht. Der Gelbschnabeltaucher konnte gerettet und abseits der Glücksspiel-Metropole wieder ausgesetzt werden.

Die Wassershow vor dem Bellagio-Hotel in Las Vegas (USA) ist legendär und zieht stets staunende Tourist:innen an. Doch die Reisenden sahen am Dienstag (5. März) kurzzeitig keine Wasserfontänen im See vor dem Gebäude, sondern einen Vogel. Genauer gesagt, einen Gelbschnabeltaucher. Dieser hatte sich offenbar in den Kopf gesetzt, für längere Zeit in dem Gewässer vor dem berühmten Hotel umherzuschwimmen. Daher pausierten zunächst erst einmal die Wasserspiele, um das Tier zu schützen.

Vogel stoppt berühmte Wassershow

Der Gelbschnabeltaucher ist ein Zugvogel, der normalerweise in der Arktis und entlang des Pazifiks beheimatet ist. Um das Tier nicht zu gefährden, seien die berühmten Springbrunnen-Shows des Kasinos kurzzeitig gestoppt worden, um das weitere Vorgehen festzulegen. Das erklärte ein Sprecher der MGM-Resorts-International-Gruppe gegenüber der Zeitung "Las Vegas Review Journal".

Eigentlich sprühen vor dem Bellagio-Hotel in Las Vegas riesige Fontänen Wasser. Diese mussten für den kleinen gefiederten Freund allerdings pausieren. © REUTERS/Steve Marcus

Wildtierschützer:innen seien zu dem Ergebnis gekommen, dass die Wassershow den Vogel nicht störe. Daher hatte ein MGM-Sprecher am Dienstagabend angekündigt, die Wassershow könne wieder aufgenommen werden - diese hat dann aber doch nicht stattgefunden.

Vermutlich habe das Tier am Bellagio Schutz vor einem Sturm gesucht, erklärt Doug Nielsen, Sprecher des Nevada Department of Wildlife. Besorgte Vogelexpert:innen hätten demnach ein Eingreifen der Behörde erbeten.

Nachdem das Nevada Department of Wildlife zunächst darauf gewartet hatte, dass der Vogel von allein wieder abzieht, musste das Tier am frühen Mittwochmorgen (6. März) doch eingefangen und an einen abgelegeneren Ort gebracht werden, so das "Las Vegas Review Journal". Der Vogel sei nun an einem entfernten Standort, bei dem er besseren Zugang zu Nahrung habe und seine Wanderung fortsetzen könne.

Der Gelbschnabeltaucher zählt laut Angaben des US-amerikanischen National Park Service zu den zehn seltensten Vögeln, die auf dem Festland der Vereinigten Staaten brüten.