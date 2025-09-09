Anzeige
Fotos von provisorischem Camp

Kindesentführer Tom Phillips: Neue Details zum dramatischen Fall aus Neuseeland

  • Aktualisiert: 09.09.2025
  • 12:25 Uhr
  • dpa
In diesem Camp hielt Tom Phillips seine Kinder versteckt.
In diesem Camp hielt Tom Phillips seine Kinder versteckt.© NZ Police/dpa

Die dramatische Kindesentführung in Neuseeland endete tödlich. Nun hat die Polizei erste Details veröffentlicht - sowie Fotos von dem provisorischen Camp in der Wildnis.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Am Montag hat die Polizei in Neuseeland Tom Phillips erschossen, der sich mit seinen drei Kindern in der Wildnis versteckt hielt.

  • Die Beamt:innen haben neue Fotos eines provisorischen Camps veröffentlicht.

  • Auch mehrere Schusswaffen wurden vor Ort sichergestellt.

Nach dem tödlichen Ende einer dramatischen Kindesentführung in Neuseeland hat die Polizei erste Details zu dem Fall bekanntgegeben. Die Behörden veröffentlichten Fotos von dem provisorischen Camp in der Wildnis, in dem sich der am Montag (8. September) von Beamt:innen erschossene Tom Phillips zuletzt mit seinen drei Kindern versteckt hatte.

Er war im Rahmen eines Sorgerechtsstreits vor fast vier Jahren mit seinen beiden Töchtern und dem Sohn im entlegenen Buschland auf der Nordinsel untergetaucht. Damals waren sie acht, sieben und fünf Jahre alt.

Auch in den News:

Schießerei bei Polizeieinsatz

Die Fotos entstanden in den dichten Wäldern des Bezirks Waitomo. Zu sehen sind unter anderem Autoreifen und ein Wasserkanister. In dem Lager hatten die Behörden am Montag zwei der Kinder nach fieberhafter Suche gefunden.

Phillips hatte zuvor in der Ortschaft Piopio nach einer Verfolgung das Feuer auf Polizisten eröffnet und wurde von ihnen erschossen - vor den Augen eines seiner Kinder. Ein Beamter wurde am Kopf getroffen und musste notoperiert werden.

Die Einsatzkräfte waren wegen eines bewaffneten Einbruchs in einen landwirtschaftlichen Betrieb gerufen worden. Vor Ort trafen die Beamt:innen Phillips und ein Kind, die daraufhin mit einem Quadbike flüchteten. Bei der anschließenden Verfolgung fielen die tödlichen Schüsse.

Von den anderen beiden Kindern fehlte zunächst jede Spur, bis sie am Montagnachmittag (Ortszeit) schließlich in dem Camp entdeckt wurden. Allen drei geht es Berichten zufolge den Umständen entsprechend gut.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Schusswaffen sichergestellt

Das provisorische Camp lag rund zwei Kilometer vom Tatort entfernt, an dem Phillips starb. Die Polizei stellte dort auch mehrere Schusswaffen sicher. Das Gebiet blieb zunächst abgesperrt, Spezialist:innen sammelten Spuren. Details dazu, wie die Kinder in den vergangenen vier Jahren lebten und wovon sie sich ernährten, wurden zunächst nicht bekannt.

Der Fall machte über Jahre hinweg immer wieder Schlagzeilen. Tom Phillips hatte seine Kinder im Dezember 2021 nach einem Familienstreit entführt. Trotz mehrerer Sichtungen und Hinweise konnte Phillips jahrelang nicht gefasst werden.

Im Oktober 2024 sichteten Wildschweinjäger in den Hügeln südlich von Marokopa die Familie, jedoch nur aus der Entfernung. Sie machten ein Foto, das um die Welt ging: Die Kinder, in Tarnkleidung und mit großen Rucksäcken beladen, folgten ihrem Vater.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Wie geht es den Kindern?

Die Geschwister seien unterdessen noch am Montagabend wieder zusammengeführt und der Obhut der Kinderschutzbehörde übergeben worden, teilte die Polizei mit. "Ich kann bestätigen, dass die Kinder den Umständen entsprechend gut zurechtkommen und mit dem Personal zusammenarbeiten", sagte Warwick Morehu, ein Sprecher der Behörde. "Ich möchte Ihnen allen versichern, dass die Kinder alle nötige Unterstützung erhalten, solange sie diese benötigen. Ich kann Sie nur bitten, ihnen etwas Privatsphäre zu gewähren."

Mehr News
Tom Hanks
News

Nach Absage von Militärauszeichnung: Trump ätzt gegen Hollywoodstar Hanks

  • 09.09.2025
  • 12:44 Uhr
Coca-Cola wird deutlich teurer
News

Coca-Cola wird "deutsch": US-Marken kämpfen mit Imagekrise

  • 09.09.2025
  • 12:44 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250909-911-007238
News

Merz bei der IAA Mobility 2025: Welt soll "mit Bewunderung" auf Deutschland schauen

  • 09.09.2025
  • 11:54 Uhr
UKRAINE-CRISIS/ATTACK-ODESA
News

Ukraine-Krieg: Russische Fliegerbombe tötet mehr als 20 Zivilisten

  • 09.09.2025
  • 11:49 Uhr
Britain Banksy
News

Neues Banksy-Wandbild sorgt für Aufregung - und soll entfernt werden

  • 09.09.2025
  • 11:10 Uhr
Apple iPhone-Vorstellung
News

Apple-Event 2025 startet: Wird ein neues iPhone-Modell vorgestellt?

  • 09.09.2025
  • 10:27 Uhr
Griechische Hauptstadt Athen (Archivbild)
News

Starkes Erdbeben erschüttert Griechenland - noch keine Entwarnung

  • 09.09.2025
  • 10:07 Uhr
Polizei Berlin
News

Stromausfall in Berlin laut Polizei wohl auf Brandstiftung zurückzuführen

  • 09.09.2025
  • 09:36 Uhr
Alice Weidel
News

Weidel: "Bin der absolute Alptraum der etablierten Politik"

  • 09.09.2025
  • 04:57 Uhr
US-Präsident Trump
News

Er soll von Trump stammen: Anzüglicher Geburtstagsgruß an Epstein veröffentlicht

  • 08.09.2025
  • 23:07 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 18:00

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 15:45

  • 10:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 8:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:55

  • 14:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:00
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 15:50
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 15:50

  • 10:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 19:55

  • 13:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 18:10

  • 12:08 Min
  • Ab 12