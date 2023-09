Er zählt zu den besten Trainern der Welt und kann auf eine äußerst erfolgreiche Karriere zurückblicken - der Liverpool-Trainer Klopp dürfte der Wunschkandidat zahlreicher Fußballfans sein. Der 56-Jährige steht aber seit mehreren Saisons schon bei dem englischen Top-Klub unter Vertrag. Entsprechend schwierig könnte es werden, ihn aus seinem bestehenden Vertrag herauszulocken. Nach der WM-Pleite in Katar war sein Name in der Diskussion um den Trainerposten beim DFB gefallen, doch sein Berater fand im Dezember 2022 klare Worte: "Jürgen hat beim FC Liverpool einen Vertrag bis 2026 - und er hat vor, diesen zu erfüllen."