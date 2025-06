Kolumbianischer Präsidentschaftskandidat Uribe angeschossen

Dem kolumbianischen Präsidentschaftskandidaten Miguel Uribe wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung in den Rücken geschossen. Er befindet sich in ernstem Zustand.

Der kolumbianische Präsidentschaftskandidat Miguel Uribe wurde nach Angaben der Regierung und seiner Partei am Samstag (7. Juni, Ortszeit) in Bogota angeschossen. Lokale Medien berichteten, er befinde sich in einem örtlichen Krankenhaus in ernstem Zustand.

Die kolumbianische Regierung verurteilte den gewaltsamen Angriff "kategorisch und aufs Schärfste" und forderte eine gründliche Untersuchung der Ereignisse. "Diese Gewalttat ist nicht nur ein Angriff auf seine Person, sondern auch auf Demokratie, Gedankenfreiheit und die legitime Ausübung eines politischen Amtes in Kolumbien", schrieb das Präsidialamt in einer Erklärung. Die USA "verurteilen aufs Schärfste den Mordversuch" an dem kolumbianischen Senator, hieß es einer Erklärung des US-Außenministers Marco Rubio.

In einer Erklärung der oppositionellen konservativen Partei Demokratisches Zentrum hieß es, Uribe habe eine Wahlkampfveranstaltung in einem öffentlichen Park im Stadtteil Fontibon in der Hauptstadt abgehalten, als "bewaffnete Personen ihm in den Rücken schossen". Dem kolumbianischen Verteidigungsminister Pedro Sanchez zufolge wurde ein Verdächtiger im Zusammenhang mit der Tat festgenommen. Die Behörden untersuchten, ob weitere Personen beteiligt waren.

Der 39-jährige Senator Uribe ist ein Kritiker des linksgerichteten kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro und will 2026 für das Präsidentenamt kandidieren.