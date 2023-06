Kommt es zum Selenskyj-Boykott im Schweizer Parlament? Die Rede im Livestream

Selenskyj wird am Mittag vor dem Schweizer Parlament per Videobotschaft sprechen. Der Auftritt ist in der Schweiz nicht unumstritten - das Land ringt um seine Neutralität. Die Rede sehen Sie im Livestream.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Donnerstag (15. Juni, 14 Uhr) per Video vor dem Schweizer Parlament in Bern sprechen. Der Auftritt hat im Vorfeld für hitzige Diskussionen gesorgt. Die stärkste Partei, die rechte SVP, hat vergeblich versucht, den Auftritt zu verhindern. Sie argumentiert, die Ukraine versuche, Einfluss auf die Schweizer Politik zu nehmen.

Selenskyjs Rede vor dem Schweizer Parlament können Sie ab 13.45 Uhr hier LIVE verfolgen.

Bei der Videobotschaft dürfte deshalb rund ein Viertel der Sitze leer bleiben. Die SVP hat bekräftigt, dass ihre Abgeordneten weitgehend fernbleiben werden. Hintergrund ist die Neutralitätsdebatte in der Schweiz. Gemeint ist unter anderem, dass die Schweiz als neutrales Land keinem an einem Krieg beteiligten Land Waffen liefert.

Schweiz verweigert Rüstungsrückkauf

Deshalb verweigert sie Deutschland und anderen Staaten auch die Weitergabe von vor Jahren in der Schweiz eingekauften Rüstungsgütern an die Ukraine. Sie steht deshalb international in der Kritik. Selenskyj dürfte auf das Verbot der Weiterleitung von Rüstungsgütern aus Schweizer Fabrikation zu sprechen kommen.

Vor allem grüne und sozialdemokratische Abgeordnete plädieren dafür, die Neutralität einzuschränken, wenn der Weltsicherheitsrat oder eine große Mehrheit der Vereinten Nationen einen Angriff als völkerrechtswidrig verurteilt habe. Das ist bei der Ukraine der Fall. Für die SVP ist das inakzeptabel.

Immerhin hat der Nationalrat gerade die Weichen dafür gestellt, dass die Schweiz doch 25 ihrer 96 stillgelegten Leopard-2-Panzer an Deutschland zurückverkaufen kann. Berlin will sie aufrüsten und an die Ukraine weiterleiten.