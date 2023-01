Kondome für junge Menschen in Frankreich gratis

Vor allem junge Menschen infizieren sich in Frankreich wieder mehr mit sexuell übertragbaren Krankheiten. Helfen sollen dagegen nun kostenlose Kondome.

Das Wichtigste in Kürze Frankreich bietet unter 26-Jährigen Kondome in Apotheken kostenlos an.

Staatspräsident Macron wollte die Maßnahme aber auch auf Minderjährige ausweiten.

Bereits seit einem Jahr erhalten junge Frauen Verhütungsmittel gratis.

Kondome zunächst nur für 18 bis 25-Jährige gratis

In Frankreich erhalten, laut Gesundheitsministerium, zukünftig unter 26-Jährige Kondome in Apotheken kostenlos. Dieses Vorhaben wurde im Dezember 2022 angekündigt. Zunächst sollten dieses Angebot allerdings nur Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren in Anspruch nehmen können, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron erklärt: "Präservative werden ab 1. Januar kostenlos erhältlich sein. Und zwar für alle zwischen 18 und 25 Jahren. Das ist eine kleine Revolution in der Verhütung. Unsere Jugendlichen können sich jetzt einfacher schützen, wenn sie sexuell aktiv sind."

Er wolle die Maßnahme aber auch auf Minderjährige ausweiten. Kondome gebe es zwar bereits kostenlos für Minderjährige, allerdings nur bei der Schulkrankenschwester. Nun könne auch diese Altersgruppe Präservative in der Apotheke kostenfrei abholen.

Bereits seit einem Jahr kostenlose Verhütungsmittel für junge Frauen

Bereits seit einem Jahr sind in Frankreich für unter 25-jährige Mädchen die Anti-Baby-Pille und weitere Verhütungsmittel wie eine Spirale kostenlos. Nun können auch junge Männer Kondome in Frankreich kostenlos erhalten.

Wie die "Tagesschau" - unter Berufung auf einen Bericht des "Instituts Pasteurs" vom Januar 2022 - schreibt, sei die Zahl der Menschen in Frankreich, die sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten infiziert hat, in den Jahren 2020 und 2021 um rund 30 Prozent gestiegen. Vor allem junge Menschen seien betroffen. Auch sähen viele keine Notwendigkeit, Kondome zu benutzen. Vor allem dann nicht, wenn die Partnerin die Pille nehme.

Wie erhalten junge Menschen Präservative?

Jugendliche unter 18 Jahren müssen lediglich ihr Geburtsdatum nennen, um eine Packung Kondome in der Apotheke gratis zu erhalten. Die Krankenversichertenkarte müssen alle zwischen 18 und 25 Jahren vorzeigen. Allerdings müsse die Maßnahme "durch mehr sexuelle Bildung und andere Angebote begleitet werden", bekräftigte Clara Lefort von der Beratungsstelle für Sexualpädagogik Côte d’Amor. So würden kostenlose Kondome nicht gegen sexuell übertragbare Krankheiten helfen, wenn die jungen Menschen nicht wüssten, wie sie sie richtig benutzen.

Bereits seit einem Jahr sind Aids-Tests in Frankreich kostenlos. Nun plant die Regierung, auch andere Tests für sexuell übertragbare Krankheiten mit in dieses Angebot aufzunehmen.