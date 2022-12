"Verhütungsrevolution" in Frankreich: Kostenlose Kondome für junge Leute

Es sei eine "Verhütungsrevolution", verkündete Frankreichs Staatspräsident: Ab dem 1. Januar bekommen junge Erwachsene Kondome gratis zur Verfügung gestellt. Bei der Sexualerziehung gebe es aber durchaus noch Nachholbedarf in seinem Land, so Macron.

Junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren in Frankreich sollen Kondome bald gratis in der Apotheke bekommen. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag (8. Dezember) bei einer Veranstaltung für Jugendgesundheit an, berichtet die französische Zeitung "Libération". Dies sei "eine kleine Verhütungsrevolution" und werde bereits am 1. Januar 2023 in Kraft treten, so Macron. Bereits seit fast einem Jahr sind in Frankreich die Anti-Baby-Pille sowieso weitere Verhütungsmittel wie die Spirale für unter 25-Jährige kostenlos.

Im Kampf gegen die Verbreitung von Aids und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten werden Kondome aktuell bereits vom nationalen Gesundheitssystem erstattet, wenn sie von einem Arzt oder einer Hebamme verschrieben werden.

Sexualerziehung müsse besser werden

Macron betonte weiter die Wichtigkeit des Themas Sexualgesundheit junger Leute. Dabei schloss er eine Impfpflicht gegen Infektionen mit dem Papillomavirus für Teenager nicht aus. Des Weiteren sprach der französische Präsident über die Sexualerziehung in seinem Land. Man sei "in diesem Bereich nicht gut", so Macron. "Die Realität ist sehr, sehr weit von der Theorie entfernt. Wir müssen unsere Lehrer in diesem Bereich besser ausbilden, wir müssen sie wieder sensibilisieren", so der Staatschef.

