Kostenlos telefonieren: Amazon plant wohl Gratis-Handytarife

Kostenfrei per Handy Anrufe tätigen? Besonders für Vieltelefonierer:innen eine verlockende Vorstellung. Amazon soll daran arbeiten, Gratis-Mobilfunktarife anzubieten. Allerdings mit zwei Ausnahmen.

Der Shop-Riese Amazon ist immer für eine Überraschung gut. "Bloomberg" berichtet unter Berufung auf Insider, dass das Unternehmen wohl mit Mobilfunkanbietern in Gesprächen sei, um einen sehr günstigen oder sogar kostenlosen Tarif anbieten zu können. Bis zur Marktreife könne es aber noch Monate dauern.

Noch handelt es sich um Gerüchte

Kommt bald der kostenlose Mobilfunktarif? Wenn es nach Amazon geht, ja. Allerdings dann für Prime-Kunden und vorerst nicht für Deutschland. Anscheinend will man erst abwarten, wie das Angebot in den USA ankomme, so das Branchenportal "Chip".

Noch sind das alles Gerüchte - laut "T-Online" hat Amazon diese neuen Pläne noch nicht bestätigt. Etwas nebulös kommentierte allerdings eine Sprecherin des Unternehmens, dass man schließlich immer auf der Suche nach neuen Mehrwerten für Prime-Kunden sei. Vorhaben in Richtung Mobilfunk gäbe es derzeit anscheinend aber keine.

Sollte das Körnchen Wahrheit in diesen Gerüchten stecken, wird es unbequem für den Mobilfunkmarkt. Laut Amazon gebe es 149 Millionen Prime-Kunden - und das würde durchaus zu Dumpingpreisen und vielen Kündigungen führen. Die Gerüchte bekamen auch Anleger zu spüren: Allein die T-Mobile US-Aktie stürze um fast sechs Prozent ab, wohingegen Amazon ein Plus von 3,5 Prozent verzeichnen konnte.