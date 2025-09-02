Anzeige
Trumps Ukraine-Friedensdeal geplatzt?

Kreml bremst Trump aus: Kein Dreier-Gipfel mit Putin und Selenskyj

  • Veröffentlicht: 02.09.2025
  • 13:25 Uhr
  • dpa
Trump und Putin bei ihrem Treffen in Alaska: Moskau dementiert Absprachen über einen Ukraine-Gipfel.
Trump und Putin bei ihrem Treffen in Alaska: Moskau dementiert Absprachen über einen Ukraine-Gipfel.© AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Wladimir Putin wurde in Alaska von Donald Trump in der Hoffnung auf einen Friedensdeal im Ukraine-Krieg hofiert. Doch die von Trump verkündeten Absprachen lässt der Kreml nun dementieren.

Russland hat der Darstellung von US-Präsident Donald Trump über Absprachen für ein geplantes Dreier-Gipfeltreffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj widersprochen. Kremlchef Wladimir Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow sagte dem russischen Staatsfernsehen am Rande des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in China: "Jetzt reden alle über einen trilateralen Gipfel oder ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj, aber eine konkrete Absprache darüber gab es zwischen Putin und Trump nicht."

Trump hatte im August zunächst Putin in Alaska empfangen und kurz darauf Selenskyj und die europäischen Verbündeten nach Washington geladen, um auf ein Ende des Ukraine-Kriegs hinzuwirken. Dabei vermittelte er zunächst den Eindruck, dass es Absprachen für ein direktes Treffen zwischen Putin und Selenskyj gebe. Der Kreml wies dies nicht direkt zurück, verschob ein solches Treffen aber mit der Formulierung, es müsse sehr gut vorbereitet sein, auf unbestimmte Zeit.

Daraufhin hatte Trump zuletzt erklärt, er wisse zwar nicht, ob es zu einem bilateralen Treffen kommen werde, "aber ein trilaterales wird stattfinden". Auch dieser Aussage widerspricht der Kreml nun. Die Ukraine und führende europäische Politiker:innen werfen dem Kreml vor, auf Zeit zu spielen. Russland gebe sich zwar dialogbereit, verzögere aber Verhandlungen, um seinen seit dreieinhalb Jahren währenden Krieg unterdessen weiterzuführen, so der Vorwurf.

