Krönung King Charles III. in London: So sieht das Programm aus

Nicht nur Royalisten fiebern seit Tagen diesem absolut berührenden Ereignis entgegen: King Charles III. werden am 6. Mai in der Westminster Abbey während einer spektakulären, uralten Krönungszeremonie die königlichen Insignien überreicht. Ebenso muss Charles einen Eid schwören und erhält nach alter Tradition den heiligen Akt der Salbung.

London hat sich herausgeputzt für ein Fest, das geschätzte 50 bis 100 Millionen Pfund kosten soll. Die gesamte Stadt ist im Fieber, Straßen und Geschäfte sind geschmückt. Laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) seien landesweit mehr als 3.000 Straßenfeste geplant. Und nicht nur Großbritannien freut sich auf dieses einmalige, geschichtsträchtige Krönungsereignis - sowohl die ganze Welt vor den Bildschirmen als auch der ewig wartende Charles darf nun endlich im hohen Alter von 74 Jahren die Insignien der Macht in Händen halten. Und seine große Liebe, Camilla, wird zu seiner Königin "Consort".

Eine Krönung mit vielen Neuerungen

"Ich schwöre Ihrer Majestät wahre Treue sowie Ihren Erben und Nachfolgern gemäß dem Gesetz. So wahr mir Gott helfe." Diesen Satz sollen alle Menschen rufen, wenn der Erzbischof von Canterbury, der auch die Krönungszeremonie in der Westminster Abbey leitet, dazu aufruft. Dieses "Tribut der Menschen" ersetzt den traditionellen Treueschwur, den sonst Adlige und Geistliche dem Monarchen bekundeten. Ein Novum. Es gibt aber noch mehr Neuigkeiten wie zum Beispiel Anwesende anderer Religionen. Jüdische, hinduistische, muslimische, buddhistische und Sikh-Geistliche werden Aufgaben übernehmen und sogar die Insignien überreichen. Eine Hommage an Charles' Einsatz für den interreligiösen Dialog.

Die Salbung - ein heiliges Zeremoniell

Auch wenn sich viele vielleicht darauf gefreut haben mögen: Der Akt der heiligen Salbung wird vor den Blicken der Öffentlichkeit verborgen sein. Dazu wurde ein spezieller Paravent, ein "Anointing Screen" angefertigt, wie das ZDF schreibt. So bleibt diese Zeremonie im wahrsten Sinne des Wortes "heilig" und ist nicht öffentlich.

Der royale Zeitplan zur Krönung

8.15 bis 8.30 Uhr: Die ersten Gäste treffen an der Westminster Abbey ein.

10.00 Uhr: Die Gästen nehmen in der Abbey ihre Plätze ein.

10.30 bis 11.45: Ankunft von Staats- und Regierungschefs, ranghohen britischen Politikern und Mitgliedern der Royal Family.

10.45 Uhr: Die königliche Eskorte versammelt sich am Buckingham-Palast.

11.20 Uhr: Die Prozession mit König Charles III. und Königsgemahlin Camilla startet am Buckingham-Palast.

11.53 Uhr: König Charles und Camilla kommen an der Westminster Abbey an.

12.00 Uhr: Einmarsch Charles und Camilla, der Gottesdienst beginnt.

13.00 Uhr: Krönung.

14.00 Uhr: Der Gottesdienst endet, anschließend kehren Charles und Camilla in der Krönungsprozession zurück zum Palast.

14.33 Uhr: Ankunft von Charles und Camilla am Palast.

14.45 Uhr: Royaler Salut im Garten des Palasts

gegen 15.15 Uhr: Die königliche Familie - ohne Prinz Harry - zeigt sich auf dem Balkon des Buckingham-Palasts. Eine Kunstfliegerstaffel überfliegt das Stadtschloss.

Und als Krönung des Tages: eine Party

So historisch und ergreifend die gesamte Zeremonie auch sein wird: So ausgelassen soll dann am Abend auf Schloss Windsor gefeiert werden. Von Take That über Katy Perry bis hin zu Lionel Richi - Stars ohne Ende geben sich die Ehre, Charles' und Camillas wichtigsten Tag im Leben musikalisch unvergesslich werden zu lassen.