Royale Looks: Das trugen die Prominenten Gäste bei der Krönung von König Charles III

Es ist wohl das größte gesellschaftliche Ereignis, das London erlebt hat, seit Harry Styles das letzte Mal hier war. Die Krönung von König Charles III lockt Royals aus der ganzen Welt ebenso in die Westminster Abbey wie Pop-Prominenz. Wir haben uns den Einzug der Gäste genau angesehen und zeigen euch die glamourösesten und herausragendsten Looks. Hier kommt unsere Best-Dressed-Liste der Krönung.

Wer kommt zur Krönung von König Charles III?

Am 6. Mai wurde König Charles III an der Seite von Gemahlin Camilla und im Kreis seiner Familie in der Westminster Abbey in London gekrönt. Bereits im Vorfeld wurde bekannt, dass der König sich für eine kleinere, kürzere und vielfältigere Zeremonie entschieden hat als vergleichsweise die seiner Mutter im Jahr 1953.

Die Einladungen zum großen royalen Spektakel wurden an etwa 2.000 Personen verschickt. Darunter Mitglieder der königlichen Familie, Politiker:innen und politisch aktive Persönlichkeiten, sowie auch einige Stars und Sternchen. Wir lassen die Gästeliste seit Tagen nicht mehr aus den Augen und haben uns schon auf glamouröse, schicke und extravagante Outfits und spektakuläre Hüte gefreut. Soviel sei hier schonmal verraten: Wir wurden nicht enttäuscht.

Die Best Dressed Gäste der Krönung

Diese Gäste haben wir zu unseren ganz persönlichen Best-Dressed-Favoriten gekrönt. Falls ihr rein zufällig demnächst auch zu einer Krönung - oder einer Hochzeit - eingeladen sein solltet, werdet ihr hier jede Menge Outfit-Inspiration finden.

Camilla

Königin Camilla, die übrigens an der Seite von Ehemann Charles ebenfalls gekrönt wurde, überstrahlte sämtliche glitzernden und funkelnden Outfits der Gäste mit einer ganz besonderen Halskette.

Bei der Fahrt durch London in Richtung Westmister Abbey in der goldverzierten Staatskutsche konnte man sie schon durch die Fenster der Kutsche funkeln sehen, die ikonische Krönungshalskette aus dem Jahre 1858. Ursprünglich wurde sie von Garrard für Königin Victoria entworfen und seitdem von jeder Königin bei jeder Krönung getragen, zuletzt von der verstorbenen Königin Elizabeth II. bei ihrer Krönung im Jahr 1953.

Das spektakuläre Schmuckstück setzt sich aus 25 Brillanten, zusammen kombiniert mit einem atemberaubenden 22,48-Karat-Anhänger, dem so genannten Lahore-Diamanten.

Gekrönt wird Camilla mit demselben Kopfschmuck , den schon Königin Mary 1911 trug, obwohl sie einige Änderungen vorgenommen hat, um ihre Schwiegermutter, Königin Elizabeth II zu ehren. Die neue Version der Krone soll mit Stücken aus der Schmucksammlung der verstorbenen Monarchin ergänzt worden sein.

King Charles III und seine Queen Camilla während der Krönungszeremonie. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Prinz William & Catherine

Der Prinz und die Prinzessin von Wales erschienen beide gewohnt schick zur Krönung von Williams Vater, mit ihrem kleinen Trio im Schlepptau: Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5).

George betrat die Abtei als einer der Ehrenpagen des Königs in der traditionellen Pagen-Kleidung. Sein Vater William, der Prinz von Wales folgte ihm in einer feierlichen Uniform. Doch dann erst kamen Kate und Charlotte, das eigentliche Fashion-Highlight des Krönungstages in der Abbey an.

William und Kate mit Princess Charlotte and Prince Louis am Eingang der Westminster Abbey © picture alliance / empics

Die Prinzessin von Wales trug, ebenso wie ihr Mann, ein traditionelles formelles Gewand und einen schweren unglaublich glamourösen Mantel darüber. Das Outfit darunter hatte sie mit ihrer Tochter abgestimmt. Kate und Charlotte trugen Kleider von Alexander McQueen aus elfenbeinfarbenem Seidenkrepp. Zu Charlottes Outfit gehörte sogar ein eigener kleiner Umhang, der allerdings deutlich schlichter war als das üppige Cape ihrer Mutter.

Rishi Sunak & Akshata Murty

Der aktuelle britische Premierminister Rishi Sunak und seine Frau Akshata Murty waren unsere persönlichen Favoriten unter den stylischen Gästen. Blau war eindeutig die Trendfarbe des Tages, aber niemand trug den kühlen Ton auf so eine erfrischend moderne Art wie Akshata Murty.

British Prime Minister Rishi Sunak und seine Frau Akshata Murty. await the arrival of Britain's King Charles III and, Camilla, the Queen Consort, at Westminster Abbey for the coronation ceremony, in London, Saturday, May 6, 2023. (Toby Melville, Pool via AP) © picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Harry ohne Meghan

Harry, der Duke of Sussex. kam, wie bereits angekündigt ohne Frau Meghan, Sohn Prinz Archie und Tochter Prinzessin Lilibet. In einem klassischen schwarzen Tuxedo mit schlichter grauer Krawatte und extra langem schwarzen, einreihigen Frack zog er auch alleine genügend Blicke und das Blitzlichtgewitter der Klatschpresse auf sich.

Harry The Duke of Sussex im eleganten Frack. © picture alliance / empics

First Lady Jill Biden

US-Präsident Joe Biden teilte König Charles bei einem Telefonat im April mit, dass er nicht teilnehmen könne, bestätigte aber, dass First Lady Jill Biden seinen Platz einnehmen werde. US-First Lady Jill Biden wurde von ihrer Enkelin Finnegan begleitet. Finnegan entschied sich für ein Zitronengelbes sommerliches Kostüm mit flatterndem Cape, vielleicht um dem grauen britischen Wetter zu trotzen, während Jill Biden in einem schicken blauen Set aus Rock und Jacke erschien - mit den passenden Handschuhen.

US First Lady Jill Biden mit ihrer Enkelin Finnegan © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Andrew Milligan

Fürst Albert & Prinzessin Charlène

Das royale Paar Fürst Albert II. und Fürstin Charlène von Monaco ist ebenfalls gemeinsam anlässlich zur Krönung nach London gereist. Die wie gewohnt stilsichere Fürstin trug zu dem Anlass ein elegantes Kostüm mit passendem Hut und kunstvoll über die Schulter drapierter Jacke. Absolutes Highlight des Looks: Die perlenbesetzen Knöpfe.

Prince Albert II mit Princess Charlène von Monaco © picture alliance / empics

Justin & Sophie Trudeau

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau und seine Frau Sophie Trudeau erschienen ebenfalls in der Westminster Abbey, um der Krönungszeremonie beizuwohnen. Sie in einem blassrosa Kleid mit transparenten voluminösen Ärmeln - sehr trendbewusst - und er in einem klassischen dunkelblauen Anzug.