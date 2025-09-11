+++ BREAKING NEWS +++

Nach Verurteilung: Attentäter von Solingen legt Revision ein

Anzeige
Aktie auf Hochkurs

Larry Ellison überholt Elon Musk: Oracle-Boss kratzt am Reichtumsrekord

  • Aktualisiert: 11.09.2025
  • 13:41 Uhr
  • Claudia Scheele
Larry Ellison gründete in den 70er-Jahren die Software-Firma Oracle mit.
Larry Ellison gründete in den 70er-Jahren die Software-Firma Oracle mit.© Evan Vucci/AP/dpa

Oracle-Mitgründer Larry Ellison hat Elon Musk zeitweise als reichsten Menschen überholt. Treiber sind der Kursrausch der Oracle-Aktie und der KI-Boom. Ellisons Einfluss reicht von Tech über Politik bis Medien – und bis auf seine Insel Lanai.

Anzeige

Inhalt

Larry Ellison erlebt ein Ausnahmejahr: Der Oracle-Mitgründer hat am Mittwoch Elon Musk zeitweise als reichsten Menschen der Welt hinter sich gelassen, getragen vom Kurssprung der Oracle-Aktie. Sein Vermögen schwankte im Tagesverlauf, bleibt aber auf Rekordniveau mit 387,6 Milliarden Dollar (ca. 331,6 Milliarden Euro). Ellison gilt seit Jahrzehnten als prägende Figur der Tech-Branche – und baut seinen Einfluss in Politik und Medien weiter aus.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Vermögenssprung durch Oracle-Rally und KI-Boom

Ellisons Vermögen stieg kurzfristig auf ein Niveau über dem von Elon Musk, nachdem die Oracle-Aktie kräftig zulegte. Im Tagesverlauf gaben die Kurse einen Teil der Gewinne wieder ab – ein Hinweis darauf, wie stark Rankings der Reichsten von Marktbewegungen abhängen. Tesla-Chef Musk wird mit 436 Milliarden Dollar aufgeführt -  das entspricht 373,1 Milliarden Euro.

Oracle wuchs seit den 1970er-Jahren vom Datenbankpionier zum globalen Software- und Cloud-Anbieter heran. Der jüngste KI-Schub treibt das Geschäft zusätzlich: Oracle schließt lukrative Verträge, unter anderem im Umfeld generativer KI. Das stärkt Umsatzfantasie – und damit den Börsenwert.

Anzeige
Anzeige
:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Ellisons Netzwerke reichen tief in Politik und Medien

Ellison pflegt enge Kontakte in die US-Politik. Er ist seit Jahren im republikanischen Umfeld präsent und stand früh in direktem Austausch mit US-Präsident Donald Trump. In der Debatte um die Zukunft von TikTok in den USA wird Oracle als potenzieller Käufer gehandelt – ein Zeichen von Ellisons Ambitionen über das reine Kerngeschäft hinaus.

Auch international ist sein Netzwerk dicht geknüpft. Zu Israels Premier Benjamin Netanjahu unterhält Ellison enge Beziehungen; zudem unterstützte er über eine gemeinnützige Organisation die israelischen Streitkräfte finanziell. Auf seiner hawaiianischen Privatinsel Lanai empfängt er regelmäßig prominente Gäste und investiert in Tourismus und lokale Infrastruktur – mit spürbaren Folgen für die Inselgemeinschaft.

Anzeige
Anzeige

Er verlagert Rollen und baut Beteiligungen aus

Nach 37 Jahren als CEO wechselte Ellison 2014 auf die Rolle des Chief Technology Officer, führt weiterhin den Verwaltungsrat und hält einen großen Anteil an Oracle. 2020 verlegte das Unternehmen seinen Hauptsitz von Silicon Valley nach Austin, Texas – ein strategischer Schritt in einem zunehmend kompetitiven Tech-Umfeld.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Ellison saß von 2018 bis 2022 im Tesla-Verwaltungsrat und ist am E-Autobauer beteiligt. In der Medienbranche hält er über Paramount Skydance – geführt von seinem Sohn David – eine maßgebliche Beteiligung. Zum Portfolio zählen unter anderem CBS, MTV und Paramount Pictures. In den USA wurde zuletzt darüber berichtet, dass bei CBS News personelle Weichenstellungen mit prominenten Namen diskutiert werden.

  • Verwendete Quellen:
  • The Guardian: "Larry Ellison: Oracle co-founder who overtook Musk as world’s richest person"
  • Forbes: "Profile Larry Ellison"
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 11. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 19:45

  • 25:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 18:00

  • 12:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 15:45

  • 10:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 19:45

  • 08:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 18:00

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
Mehr News
Pressekonferenz ZF zur Zusammenarbeit mit Wolfspeed
News

Friedrichshafen: ZF-Chef Holger Klein geht – wer jetzt den kriselnden Konzern übernimmt

  • 11.09.2025
  • 14:21 Uhr
Prozess um mutmaßlich islamistischen Terroranschlag
News

Nach Verurteilung: Attentäter von Solingen legt Revision ein

  • 11.09.2025
  • 13:56 Uhr
Krankenhaus-Pilz Candidozyma auris
News

Gefährlicher Klinik-Pilz auf dem Vormarsch – auch Deutschland betroffen

  • 11.09.2025
  • 13:33 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250820-935-779053
News

Vorsicht bei Wassersprudlern: Sodastream & Co. können zu wahren Bakterienschleudern werden

  • 11.09.2025
  • 13:09 Uhr
USA-SEPT11/NEW YORK
News

LIVE: Bewegendes 9/11-Gedenken am Ground Zero - der Tag, der die Welt veränderte

  • 11.09.2025
  • 12:15 Uhr
Stillstand am Airport: Am Flughafen Larnaka sitzen Tausende Passagiere wegen des Streiks fest.
News

Dreistündiger Streik legt Flugverkehr auf beliebter Urlaubsinsel lahm

  • 11.09.2025
  • 10:45 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250904-935-811551
News

Bericht: Plant Kik Filialschließungen in großem Stil?

  • 11.09.2025
  • 10:37 Uhr
GERMANY-POLITICS/FAR RIGHT
News

Bundestag hebt Immunität von AfD-Abgeordnetem Krah auf

  • 11.09.2025
  • 10:31 Uhr
Emmenegger neue SPD-Kandidatin als Verfassungsrichterin
News

Sigrid Emmenegger: Das ist die neue SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht

  • 11.09.2025
  • 10:28 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-99-980629
News

Straßen verwandeln sich in Flüsse: Schwere Überschwemmungen auf Bali und Flores - bereits 18 Tote

  • 11.09.2025
  • 10:17 Uhr