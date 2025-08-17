Anzeige
Notfall

Lauter Knall und Flammen: Condor-Flug von Korfu nach Düsseldorf unterbrochen

  • Aktualisiert: 18.08.2025
  • 08:41 Uhr
  • dpa
Auf dem Bild ist ein schemenhaftes Passagierflugzeug zu sehen. (Symbolbild)
Auf dem Bild ist ein schemenhaftes Passagierflugzeug zu sehen. (Symbolbild)© Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn

Die Störung am Triebwerk eines Passagierflugzeugs unmittelbar nach dem Start von der griechischen Insel Korfu hat 273 Passagieren eine erzwungene Verlängerung ihrer Reise in Süditalien beschert.

Anzeige

Der Condor-Flug DE 3665 war am Samstag (16. August) auf dem Weg nach Düsseldorf. Nachdem eine Anzeige die Störung meldete, landete die Maschine außerplanmäßig im rund 200 Kilometer nordwestlich von Korfu gelegenen Brindisi, wie Condor mitteilte.

Griechische Medien berichteten unter Berufung auf die Behörden übereinstimmend, dass der Pilot den Fluglotsen gesagt habe, dass das Flugzeug sicher weiterfliegen könne. Die Maschine überquerte daraufhin die Adria.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Augenzeugen sprechen von Flammen

Augenzeug:innen sprachen Berichten zufolge von einem lauten Knall und deutlich sichtbaren Flammen. Condor betonte, es sei aber nicht zu einem Triebwerksbrand gekommen. Dennoch seien aufgrund der Störung an dem Triebwerk zeitweise Flammen zu sehen gewesen.

 

Laut Condor meldete die Anzeige im Cockpit eine Störung des Luftstroms im Triebwerk. Daraufhin sei entschieden worden, den Flug mit 273 Gästen und acht Besatzungsmitglieder umzuleiten. Gegen 20:15 Uhr sei die Maschine sicher in Brindisi gelandet.

Maschine wird in Brindisi untersucht

Die Ursache für die Störung werde derzeit untersucht, das Flugzeug werde vor Ort technisch überprüft. Condor schickte nach eigenen Angaben ein Ersatzflugzeug, das die Fluggäste am Sonntagvormittag nach Düsseldorf brachte.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Für die erzwungene Nacht in Brindisi standen laut der Fluggesellschaft nicht genügend Hotelkapazitäten zur Verfügung. Daher mussten einige Fluggäste am Flughafen bleiben, dort seien Decken und Versorgungsgutscheine organisiert worden. Fluggäste, die eine alternative Unterbringungsmöglichkeit in Anspruch genommen hätten, könnten die Kosten zur Erstattung einreichen, erklärte Condor und bat für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 18. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 08:25

  • 05:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 19:45

  • 14:49 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 17:45

  • 11:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 16:00

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 19:55

  • 09:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 16:30

  • 10:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 19:45

  • 25:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 18:00

  • 11:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 15:45

  • 11:17 Min
  • Ab 12
Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250817-935-774056
News

Gipfel-Treffen im Newsticker: Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Selenskyj geplant

  • 18.08.2025
  • 10:43 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250818-99-763947
News

Brand in Osakas beliebtem Touristenviertel - zwei Feuerwehrleute gestorben

  • 18.08.2025
  • 10:35 Uhr
Brand in Zementwerk Burglengenfeld
News

Großbrand in Zementwerk in Burglengenfeld: Suche nach Ursache beginnt

  • 18.08.2025
  • 09:56 Uhr
Reisende im Frankfurter Hauptbahnhof
News

Wird Anna-Theresa Korbutt die neue Bahnchefin? Das sagt die HHV-Geschäftsführerin

  • 18.08.2025
  • 09:20 Uhr
US-Präsident Trump (r) trifft erneut den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus im Februar 2025 - bei der letzten Begegnung dort kam es zum Eklat.
News

Weckt böse Erinnerungen: Zweiergespräch zwischen Trump und Selenskyj geplant

  • 18.08.2025
  • 08:24 Uhr
Donald Trump
News

Trump: "Selenskyj kann den Krieg sofort beenden"

  • 18.08.2025
  • 05:29 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250817-99-761462
News

"Superman"-Bösewicht Terence Stamp gestorben

  • 17.08.2025
  • 21:30 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250722-935-726156
News

Jemen feuert Raketen auf Israel ab

  • 17.08.2025
  • 21:10 Uhr
Laura Loomer
News

Nach Äußerungen von Influencerin Loomer: USA stoppen Visa für Menschen aus Gaza

  • 17.08.2025
  • 20:01 Uhr
Anti-Waldbrand-Einsatz der Feuerwehr
News

Waldbrand-Experten aus Deutschland helfen in Spanien

  • 17.08.2025
  • 15:05 Uhr