Corona-Maßnahmen: Lauterbach verkündet Ende der Maskenpflicht zum 2. Februar

Die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr endet zum 2. Februar. Das hat Karl Lauterbach bei einer spontanen Pressekonferenz verkündet.

Zum 2. Februar soll die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr soll fallen. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag (13. Januar) in Berlin mit. Die Maßnahme kann von der Bundesregierung per Rechtsverordnung ganz oder teilweise ausgesetzt werden. "Wir müssen einfach mehr auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit setzen", so Lauterbach.

Zuletzt wurden die Forderungen für ein baldiges Ende der Maskenpflicht immer lauter, vor allem die FDP pochte darauf. Ursprünglich sollte die Maskenpflicht im Fernverkehr laut Infektionsschutzgesetz bis zum 7. April andauern.

Maskenpflicht nur noch in Gesundheitseinrichtungen

Das Ende müsse "so schnell wie möglich" kommen, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch (11. Januar) und verwies dabei auch auf Belastungen für das Bahnpersonal, welche durch die Kontrollen der Corona-Maßnahmen auftreten. Für ein baldiges Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr sprach sich auch die Deutsche Bahn aus. Es solle ähnlich wie im Luftverkehr auch in den Fernzügen auf Freiwilligkeit gesetzt werden, hieß es.

In Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein wurde die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr bereits abgeschafft. Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Baden-Württemberg planen die Aufhebung bis spätestens Anfang des kommenden Monats.

Nach dem 2. Februar gilt die Maskenpflicht dann nur noch in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen.