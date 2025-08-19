Anzeige
Verunglückte Ex-Biathletin

Schmuckstück in Gedenken an Laura Dahlmeier: Mutter postet "Brücke ins Paradies"

  • Aktualisiert: 21.08.2025
  • 08:56 Uhr
  • dpa
Laura Dahlmeier kam beim Bergsteigen in Pakistan durch einen Steinschlag ums Leben.
Laura Dahlmeier kam beim Bergsteigen in Pakistan durch einen Steinschlag ums Leben.© Uwe Lein/dpa

Mit einem Posting auf Instagram sorgt die Mutter der verstorbenen Ex-Biathletin Laura Dahlmeier für emotionale Reaktionen. Offenbar hat sie ein Schmuckstück zu Ehren ihrer Tochter angefertigt.

Die Mutter der beim Bergsteigen verunglückten Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hat ein Schmuckstück gepostet, das von vielen Follower:innen als emotionale Erinnerung an ihre Tochter aufgefasst wird. Der Instagram-Account der gelernten Goldschmiedin Susi Dahlmeier zeigt einen Kettenanhänger mit stilisierten Bergen, von denen eine Brücke mit einem Herz zu einem Stern führt, darunter steht ein geschwungenes "L". Betitelt ist das Foto als "Brücke ins Paradies". Über den Post hatten mehrere Medien berichtet.

Viele Nutzer:innen reagierten sehr emotional auf das Schmuckstück. "Mit eurer Liebe und Urvertrauen ist sie gewachsen und gestärkt ihren eigenen Weg gegangen bis über die Brücke zu ihrem Stern", schreibt etwa eine offenbar mit der Familie bekannte Followerin. "Laura ist bestimmt gut über die Brücke ins Paradies gekommen & wacht nun als Schutzengel über euch", kommentierte eine andere.

Die 31-jährige Dahlmeier war Ende Juli beim Bergsteigen in Pakistan ums Leben gekommen. Die zweifache Biathlon-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin war mit ihrer Seilpartnerin am Laila Peak unterwegs, als sie auf einer Höhe von 5.700 Metern von Steinschlag getroffen wurde. Ihre Mutter Susi Dahlmeier betreibt eine Schmuckwerkstatt im oberbayerischen Krün nahe Garmisch-Partenkirchen, wo Laura Dahlmeier zu Hause war.

