Limitiertes 640-Dollar-Modell: MAGA-Fan erhält Trump-Uhr mit Rechtschreibfehler

Die teuren Luxusuhren von US-Präsidenten Donald Trump sind in den USA teils schnell vergriffen. Einem US-Bürger schickte der Vertreiber ein Exemplar mit einem unangenehmen Tippfehler auf dem Ziffernblatt.

Donald Trump ist nicht nur US-Präsident, sondern eigentlich auch Business Man und Ikone vieler US-Amerikaner. Der Republikaner brachte im Sommer vergangenen Jahres Luxusuhren, auch in limitierten Editionen, auf den Markt. Die Preise für die edlen Trump-Stücke reichen von 499 bis hin zu 100.000 US-Dollar. Verbraucher dürften demnach berechtigterweise auch Qualität erwarten. Mit einem Rechtschreibfehler auf dem Ziffernblatt hatte ein Kunde und Trump-Fan aus dem US-Bundesstaat Rhode Island daher nicht gerechnet, wie US-Medien berichten.

Schock beim Auspacken der Trump-Uhr: "TRUMP" ohne "T"

Via Radio erfuhr Tim Petit von der limitierten Edition der Trump-Uhren und schlug online sofort zu. Er wollte seine Frau mit etwas Besonderem überraschen. "Ich fand sie wirklich schön. Es war wunderschön. Und ich wusste, dass sie ihr gefallen würde", sagte Petit gegenüber dem US-Sender "NBC 10 News".

Petit, ein "Make America Great Again"-Anhänger, bestellte eine limitierte Damen-Edition für seine Frau. Das Stück kostete stolze 640 US-Dollar, es wurden nur einige Hundert Exemplare hergestellt. Aufmerksam sei er durch die Stimme des Präsidenten in der Werbung geworden. "Ich war neugierig, also ging ich auf die Website", erzählte der Trump-Fan. "Die Uhr wurde als eine von 250 hergestellten Exemplaren beworben, und das hat mich gereizt".

Als seine Ehefrau das Modell auspackte, folgte dann der Schock: Auf dem Ziffernblatt stand mit schwarzen Buchstaben "RUMP" statt "TRUMP" geschrieben - das "T" fehlte im Logo der Uhr. "Ich bin sehr enttäuscht. Ich wollte etwas Besonderes für sie machen. Und wir haben erwartet, dass es die Integrität des Präsidenten der Vereinigten Staaten und eine gute Umsetzung haben würde", sagte Petit dem US-Sender.

Frau in Tränen über Tippfehler: US-Paar erhielt Trump-Ersatzuhr

"Wie konnten sie so etwas bearbeiten und durchgehen lassen, ohne ihre Arbeit zu überprüfen?", ärgerte sich Melanie über den Tippfehler. Bei dem ausgesuchten Modell handelt es sich um das Exemplar für Frauen mit dem Namen "Inauguration First Lady", welches durch ein pinkes Ziffernblatt und goldene Verzierung besticht. "Sie hat ein schönes kleines Gehäuse", sagte Melanie. "Sie ist rosa und hat ein kleines Feuerwerk drauf.", schwärmte Petits Frau.

Als das Paar versucht hatte, den Vertreiber zu kontaktieren, blieben die Versuche unbeantwortet. "Wir erhalten keinerlei Unterstützung oder Antwort", beschwerte sich Melanie im Interview. "Wir möchten, dass die Angelegenheit ordnungsgemäß und schnell korrigiert wird“, sagte Tim. "Eine Entschuldigung wäre nett, weil meine Frau geweint hat", forderte er.

Als das Paar sich an den US-Sender wandte, versuchte auch dieser das Unternehmen zu kontaktieren. Kurz nach dem Interview informierte Petit darüber, dass man sich endlich bei dem Paar gemeldet habe. Das Unternehmen entschuldigte sich und schickte eine Ersatzuhr. Zudem erhielt die Frau einen Gutschein im Wert von 800 US-Dollar, wie die "NBC 10 News" mitteilte.

Trump-Lizenzen: Vorwürfe der politischen Einflussnahme

Trump vergibt seit Jahrzehnten Lizenzen für Produkte, mitunter auch für Gitarren, Bibeln, Turnschuhe, Fotobücher und Kryptowährungsprojekte. Auf der Webseite der Vertreiber GetTrumpWatches.com werden die Uhren offiziell als von Donald Trump bezeichnet, jedoch weisen die Vertreiber darauf hin, dass Name und das Bildnis von Trump lizenziert sind. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die vertriebenen Trump-Uhren nichts mit einer politischen Kampagne zu tun haben und "dass die Uhren nicht von Donald J. Trump, der Trump Organisation oder einem ihrer jeweiligen Partner oder Auftraggeber entworfen, hergestellt, vertrieben oder verkauft werden".

Die teuersten Uhren auf der Webseite sind mit massivem Gold und Diamanten besetzte Trump-Tourbillon-Uhren im Wert von 100.000 US-Dollar pro Stück. Die Uhren werden von TheBestWatchesonEarth LLC mit Sitz in Wyoming vertrieben, jedoch in der Schweiz von Montrichard hergestellt. Möchte man eine Tourbillon-Uhren erwerben, so müsse man seine Identität nachweisen."Sie wollen nicht, dass die Produkte als politische Waffe eingesetzt werden - also keine Kunden aus Terroristenstaaten", hieß es seitens David Gouten im vergangenen Jahr, der von Montrichard zur Überwachung des Projektes eingestellt wurde.

Beim Launch im vergangenen Sommer sprachen Kritiker von politischer Einflussnahme durch Trumps Produkte. Befürchtet wurde, dass Trump seine Tätigkeit als US-Präsident nutze, um sich wirtschaftlich zu begünstigen. Seine Sprecherin Karoline Leavitt wies die Vorwürfe zurück: "Im Gegensatz zu den meisten Politikern ist Präsident Trump nicht aus Profitgründen in die Politik gegangen - er kämpft, weil er die Menschen in diesem Land liebt und Amerika wieder groß machen will", wie "CNN" Leavitt zitiert. Sie verwies darauf, dass Trump sich während seiner ersten Amtszeit von der Leitung seines Unternehmens zurückzog und auf sein jährliches Präsidentengehalt von 400.000 Dollar verzichtete.