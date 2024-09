Lindau: Mann geht mit Messer auf Passanten und Polizisten los

Erst soll der 31-Jährige im Bahnhof Lindau-Insel Menschen belästigt haben. Dann zückte er ein Messer. Der Mann kam in eine Klinik.

Ein Mann soll in einem psychischen Ausnahmezustand mehrere Passanten und Polizisten in Lindau am Bodensee mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, stufte die Staatsanwaltschaft den Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt ein. Verletzt wurde niemand.

Der Deutsche habe am Montagmittag (16. September) mehrere Besucher im Bahnhofsgebäude Lindau-Insel verbal belästigt. Dann habe er ein Messer gezogen und einige Menschen damit bedroht.

Lindau: Polizisten überwältigen Messer-Mann

Die Polizei fasste den 31-Jährigen im Außenbereich des Bahnhofs, der Mann bedrohte auch die Beamten mit dem Messer. Die Polizisten überwältigten ihn mit Hilfe von Pfefferspray, fixierten ihn und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Polizei brachte den Mann dann in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft in einer Klinik unter. Ein Richter erließ einen Unterbringungsbefehl und ordnete die Aufnahme in einer Spezialklinik an. Die Ermittlungen dauern an, dazu sucht die Polizei Zeugen.