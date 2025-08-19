Anzeige
Spektakulärer Umzug

LIVE aus Kiruna: Kirche auf Rädern - eine ganze schwedische Stadt zieht um

  • Aktualisiert: 19.08.2025
  • 14:44 Uhr
  • Christopher Schmitt
Abfahrt: Die "Kiruna Kyrka" muss umziehen.
Abfahrt: Die "Kiruna Kyrka" muss umziehen.© Malin Haarala/AP/dpa

Die schwedische Stadt Kiruna wird umgesiedelt. Auch die Holzkirche im samischen Stil muss umgezogen werden - auf Rollen. Sehen Sie hier den spektakulären Transport des Gebäudes im kostenlosen Joyn-Livestream.

Der Weg führt fünf Kilometer nach Osten: Die schwedische Stadt Kiruna wird am Dienstag (19. August) umgesiedelt - und mit ihr muss auch die schwedisch-lutherische Holzkirche im samischen Stil umziehen. Dafür wird eine Radkonstruktion genutzt. Der Umzug der Kirche wird von zahlreichen Schaulustigen begleitet.

Kiruna Kyrka

  Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
