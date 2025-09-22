Wie gut war das Krisenmanagement der Bundesregierung während der Corona-Pandemie? Mit dieser Frage setzt sich die Corona-Kommission jetzt öffentlich auseinander. Sehen Sie die Anhörung hier live auf Joyn!

Wie steht es um die Corona-Aufarbeitung? Die Enquete-Kommission des Bundestags zur Pandemie kommt am Montag (22. September) zu einer öffentlichen Anhörung zusammen und berät über diese brennende Frage. Im Paul-Löbe-Haus in Berlin diskutieren Vertreter:innen der Landtage ab 14 Uhr im Rahmen eines Fachgesprächs über Erfahrungen und Lehren aus der Krise.

Die Kommission wurde eingesetzt, um politische Maßnahmen während der Pandemie zu hinterfragen, die Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns zu prüfen und Empfehlungen für künftige Krisen zu entwickeln. Darüber hinaus soll sie zur gesellschaftlichen Versöhnung beitragen und Impulse für eine krisenfestere Zukunft geben.

