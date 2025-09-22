Anzeige
Was lief falsch?

LIVE: Corona-Politik auf dem Prüfstand: Kommission berät über Pandemie

  • Veröffentlicht: 22.09.2025
  • 12:22 Uhr
  • Emre Bölükbasi
Die Corona-Politik des früheren Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (2. v. r.) steht in der Corona-Kommission auf dem Prüfstand. (Archivbild)
Die Corona-Politik des früheren Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (2. v. r.) steht in der Corona-Kommission auf dem Prüfstand. (Archivbild)© via REUTERS

Wie gut war das Krisenmanagement der Bundesregierung während der Corona-Pandemie? Mit dieser Frage setzt sich die Corona-Kommission jetzt öffentlich auseinander. Sehen Sie die Anhörung hier live auf Joyn!

Wie steht es um die Corona-Aufarbeitung? Die Enquete-Kommission des Bundestags zur Pandemie kommt am Montag (22. September) zu einer öffentlichen Anhörung zusammen und berät über diese brennende Frage. Im Paul-Löbe-Haus in Berlin diskutieren Vertreter:innen der Landtage ab 14 Uhr im Rahmen eines Fachgesprächs über Erfahrungen und Lehren aus der Krise.

Bundestag

Die Kommission wurde eingesetzt, um politische Maßnahmen während der Pandemie zu hinterfragen, die Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns zu prüfen und Empfehlungen für künftige Krisen zu entwickeln. Darüber hinaus soll sie zur gesellschaftlichen Versöhnung beitragen und Impulse für eine krisenfestere Zukunft geben.

  • Verwendete Quellen:
  • Bundestag.de: "Anhörung 'Fachgespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Landtage'"
