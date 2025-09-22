Anzeige
Flüge gestrichen

Super-Taifun "Ragasa" steuert mit Wucht auf Philippinen zu

  • Aktualisiert: 22.09.2025
  • 13:43 Uhr
  • dpa
Super-Taifun "Ragasa" sorgt in Asien bereits für Chaos: Flüge wurden gestrichen, Küstenregionen evakuiert.
Super-Taifun "Ragasa" sorgt in Asien bereits für Chaos: Flüge wurden gestrichen, Küstenregionen evakuiert.© Justine Mark Pillie Fajardo/AP/dpa

Mit Windböen von bis zu 265 km/h nimmt Sturm "Ragasa" Kurs auf die Philippinen und Taiwan. Erste Flüge sind gestrichen, Behörden warnen vor meterhohen Sturmfluten und massiven Schäden.

Anzeige

Inhalt

  • Flugverkehr betroffen
  • Wohin zieht "Ragasa" als Nächstes? 

Super-Taifun "Ragasa" steuert mit gefährlichen Windböen von bis zu 265 Kilometern pro Stunde und Starkregen auf die nördlichen Philippinen zu. Tausende Menschen sind bereits aus ihren Häusern geflüchtet, während der Tropensturm immer näher rückt. "Ragasa", der auf den Philippinen "Nando" heißt, soll voraussichtlich am frühen Montagnachmittag (22. September, Ortszeit) die Babuyan-Inseln erreichen - und "lebensbedrohliche Bedingungen" mit sich bringen, wie die staatliche Wetteragentur Pagasa mitteilte.

Die Situation könne für die Anwohner:innen "sehr zerstörerisch" sein und "extreme Auswirkungen" haben, warnte die Behörde. Betroffen sind vor allem die Provinzen Cagayan, Isabela und Batanes sowie weitere Gebiete im Norden von Luzon, der größten Insel des südostasiatischen Landes. In 20 Provinzen gilt Sturmwarnung, die Behörden rechnen mit enormen Regenmengen, meterhohen Sturmfluten und schweren Schäden durch orkanartige Böen.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Flugverkehr betroffen

Mindestens 16 Inlands- und internationale Flüge wurden bereits gestrichen. Präsident Ferdinand Marcos Jr. kündigte an, dass alle Notfallkräfte in Alarmbereitschaft seien.

Auch in den News:

Super-Taifune gehören zu den stärksten und gefährlichsten tropischen Wirbelstürmen. Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich etwa 20 Taifunen heimgesucht. Der besonders schlimme Sturm "Haiyan" hatte im November 2013 mehr als 6.300 Menschen das Leben gekostet.

Auch in Taiwan tobte der Taifun. Laut Angaben der Wetterbehörde waren vor allem die Ostküste und die Südspitze der Inselrepublik von Sturm, Regen und meterhohem Wellengang betroffen. Der Katastrophenschutz evakuierte vorsorglich Menschen aus 1.800 Haushalten. Ein Stausee in der osttaiwanischen Gemeinde Hualien drohte demnach überzulaufen. Zudem fielen Schiffsverbindungen und Dutzende Flüge aus.

Anzeige
Anzeige

Wohin zieht "Ragasa" als Nächstes? 

In Südchina und Hongkong, wo der Tropensturm am Dienstag (23. September) und Mittwoch laut Meteorologen an der Küste entlang ziehen dürfte, trafen die Behörden bereits erste Vorsichtsmaßnahmen. In der Provinz Guangdong entschied die Stadt Jiangmen, ab Dienstag den Betrieb in Schulen und Arbeitsstätten sowie den öffentlichen Nahverkehr ausfallen zu lassen. Laut dem Lokalfernsehen könnten auch die Millionenmetropolen Guangzhou und Shenzhen ähnliche Schritte erwägen.

In Hongkong sagten mehrere Airlines weitere Flüge aus und in die Finanzmetropole ab. Medienberichten zufolge erwog der Flughafen, den Betrieb zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen (25. September, Ortszeit) vorübergehend einzustellen. Nach Berechnungen der Hongkonger "South China Morning Post" könnten rund 700 Flüge damit gestrichen werden. Die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion rief die Menschen in besonders niedrigen Gegenden auf, sich wegen drohender Überflutungen auf den Taifun vorzubereiten.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Jens Spahn
News

"Proof Me Wrong": Warum Jens Spahn Charlie Kirk als Vorbild sieht

  • 22.09.2025
  • 14:23 Uhr
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bei einer Rede in Pjöngjang – er signalisiert Gesprächsbereitschaft gegenüber den USA, schließt aber Abrüstung aus.
News

Kim Jong-un hat "gute Erinnerungen" an Trump - und ist für Treffen offen

  • 22.09.2025
  • 13:19 Uhr
UN-Sicherheitsrat
News

UN-Sicherheitsrat tagt zu Russlands Jet-Einsatz über Estland

  • 22.09.2025
  • 13:10 Uhr
ICE
News

Das plant Schnieder für die Bahn – Palla wird Konzern führen

  • 22.09.2025
  • 13:01 Uhr
HEALTH-CORONAVIRUS/GERMANY-APPS
News

LIVE: Corona-Politik auf dem Prüfstand - Kommission berät über Pandemie

  • 22.09.2025
  • 12:22 Uhr
Marie-Agnes Strack-Zimmermann
News

Strack-Zimmermann: Wanung vor Eskalation im NATO-Luftraum

  • 22.09.2025
  • 12:13 Uhr
US-Präsident Donald Trump (l) und Elon Musk haben sich bei der Gedenkfeier für Charlie Kirk offenbar wieder versöhnt.
News

Bei Kirk-Gedenkfeier: Trump und Musk wieder vereint

  • 22.09.2025
  • 11:39 Uhr
Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen
News

Oberleitungsdefekt sorgt für Zugausfälle zwischen Hamburg, Hannover und Berlin

  • 22.09.2025
  • 10:24 Uhr
Außenminister Johann Wadephul fordert den Beginn eines Zweistaaten-Prozesses Israel-Palästina.
News

Wadephul: Noch keine Anerkennung von Palästina

  • 22.09.2025
  • 07:43 Uhr
Gedenken für rechtskonservativen US-Aktivisten Charlie Kirk
News

Kirks Witwe an Trumps Brust über Schützen: "Ich vergebe ihm"

  • 22.09.2025
  • 04:36 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 22. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 08:25

  • 04:19 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 19:55

  • 13:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 17:45

  • 11:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 16:00

  • 10:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 19:55

  • 13:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 16:20

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 19:45

  • 25:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 18:00

  • 12:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 15:45

  • 10:44 Min
  • Ab 12