Anzeige
Atomwaffen bleiben tabu

Kim Jong-un hat "gute Erinnerungen" an Trump - und ist für Treffen offen

  • Veröffentlicht: 22.09.2025
  • 13:19 Uhr
  • dpa
Donald Trump (links) und Kim Jong-un bei einem früheren Treffen – der nordkoreanische Machthaber zeigt sich offen für neue Gespräche. (Archivbild)
Donald Trump (links) und Kim Jong-un bei einem früheren Treffen – der nordkoreanische Machthaber zeigt sich offen für neue Gespräche. (Archivbild) -/YNA/dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un spricht von "guten Erinnerungen" an Donald Trump und kann sich unter Bedingungen neue Gespräche vorstellen. An einem Punkt bleibt er unnachgiebig.

Anzeige

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine prinzipielle Gesprächsbereit gegenüber der US-Regierung signalisiert, sollte diese von ihrem Ziel einer nuklearen Abrüstung seines Landes absehen. "Wenn die USA ihre unrealistischen Vorstellungen von einer vollständigen Denuklearisierung aufgeben und (...) eine echte friedliche Koexistenz mit uns anstreben, gibt es für uns keinen Grund, uns den USA zu widersetzen", sagte Kim während einer Parlamentsrede am Sonntag (21. September). Darin sprach er auch davon, "noch gute Erinnerungen an den derzeitigen US-Präsidenten Trump" zu haben.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Gleichzeitig machte er deutlich, dass sein Land niemals auf Atomwaffen verzichten werde und sich auch nicht durch Sanktionen unter Druck setzen lasse. "Die Welt weiß sehr gut, was die USA tun, nachdem sie andere gezwungen haben, ihr Atomprogramm aufzugeben und abzurüsten", sagte Kim.

Donald Trump und Kim Jong-un hatten sich während der ersten Amtszeit des US-Präsidenten mehrfach zu Gesprächen getroffen. Neben zwei Gipfeltreffen in Singapur (2018) und Hanoi (2019) kam es auch zu einer kurzen Begegnung zwischen den zwei Staatschefs an der innerkoreanischen Grenze im Jahr 2019.

Zuletzt hatte Trump im August vor Reportern im Weißen Haus gesagt, dass er eine "großartige Beziehung" zu Kim habe und ihn noch dieses Jahr treffen wolle. Bislang hält die US-Regierung an ihrem Ziel fest, Nordkorea nuklear vollständig abrüsten zu wollen. Das Land wird wegen seines Atomprogramms mit weitreichenden UN-Sanktionen sowie zusätzlichen US-Sanktionen belegt.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Jens Spahn
News

"Proof Me Wrong": Warum Jens Spahn Charlie Kirk als Vorbild sieht

  • 22.09.2025
  • 14:23 Uhr
Taifun Ragasa
News

Super-Taifun "Ragasa" steuert mit Wucht auf Philippinen zu

  • 22.09.2025
  • 13:43 Uhr
UN-Sicherheitsrat
News

UN-Sicherheitsrat tagt zu Russlands Jet-Einsatz über Estland

  • 22.09.2025
  • 13:10 Uhr
ICE
News

Das plant Schnieder für die Bahn – Palla wird Konzern führen

  • 22.09.2025
  • 13:01 Uhr
HEALTH-CORONAVIRUS/GERMANY-APPS
News

LIVE: Corona-Politik auf dem Prüfstand - Kommission berät über Pandemie

  • 22.09.2025
  • 12:22 Uhr
Marie-Agnes Strack-Zimmermann
News

Strack-Zimmermann: Wanung vor Eskalation im NATO-Luftraum

  • 22.09.2025
  • 12:13 Uhr
US-Präsident Donald Trump (l) und Elon Musk haben sich bei der Gedenkfeier für Charlie Kirk offenbar wieder versöhnt.
News

Bei Kirk-Gedenkfeier: Trump und Musk wieder vereint

  • 22.09.2025
  • 11:39 Uhr
Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen
News

Oberleitungsdefekt sorgt für Zugausfälle zwischen Hamburg, Hannover und Berlin

  • 22.09.2025
  • 10:24 Uhr
Außenminister Johann Wadephul fordert den Beginn eines Zweistaaten-Prozesses Israel-Palästina.
News

Wadephul: Noch keine Anerkennung von Palästina

  • 22.09.2025
  • 07:43 Uhr
Gedenken für rechtskonservativen US-Aktivisten Charlie Kirk
News

Kirks Witwe an Trumps Brust über Schützen: "Ich vergebe ihm"

  • 22.09.2025
  • 04:36 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 22. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 08:25

  • 04:19 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 19:55

  • 13:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 17:45

  • 11:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 16:00

  • 10:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 19:55

  • 13:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 16:20

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 19:45

  • 25:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 18:00

  • 12:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 15:45

  • 10:44 Min
  • Ab 12