Anzeige
Bahnverkehr im Norden gestört

Oberleitungsdefekt sorgt für Zugausfälle zwischen Hamburg, Hannover und Berlin

  • Aktualisiert: 22.09.2025
  • 10:24 Uhr
  • dpa
Wegen einer defekten Oberleitung kommt es zu massiven Störungen im Norden. (Symbolbild)
Wegen einer defekten Oberleitung kommt es zu massiven Störungen im Norden. (Symbolbild)© Philipp Schulze/dpa

Eine defekte Oberleitung in Uelzen bringt ICE- und IC-Verbindungen ins Stocken. Züge fallen aus, Umleitungen und lange Verspätungen sind die Folge. Reisende müssen sich auf Änderungen einstellen.

Anzeige

Eine kaputte Oberleitung hat am Montagmorgen (22. September) zu starken Einschränkungen beim Bahnverkehr in Norddeutschland geführt. Züge zwischen Hamburg und Berlin fallen aus, wie die Bahn auf ihrer Webseite mitteilt. Zwischen Hamburg und Hannover werden die Züge umgeleitet und fahren mit Verspätungen von bis zu 50 Minuten; einige Verbindungen entfallen.

Bahnreisende zwischen Hamburg und Berlin sollen dennoch über Hannover ausweichen. Weiter heißt es, dass auf ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Hannover die Halte in Celle, Uelzen und Lüneburg entfallen.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Wann die Störung behoben sein wird, war zunächst unklar. "Wir können noch keine Prognose abgeben", sagte eine Bahnsprecherin. Grund für die Probleme sei eine defekte Oberleitung in Uelzen, die derzeit repariert werde. Warum die Leitung kaputtgegangen ist, werde noch geklärt. Die Oberleitung sei auf rund 300 Metern beschädigt. Für die Reparatur sind den Angaben zufolge Spezialfahrzeuge nötig.

Fahrgäste wurden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen zu informieren. Betroffene Bahnreisende mit Fahrkarten mit Zugbindung könnten alternativ andere Züge verwenden oder an einem anderen Tag reisen.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Jens Spahn
News

"Proof Me Wrong": Warum Jens Spahn Charlie Kirk als Vorbild sieht

  • 22.09.2025
  • 14:23 Uhr
Taifun Ragasa
News

Super-Taifun "Ragasa" steuert mit Wucht auf Philippinen zu

  • 22.09.2025
  • 13:43 Uhr
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bei einer Rede in Pjöngjang – er signalisiert Gesprächsbereitschaft gegenüber den USA, schließt aber Abrüstung aus.
News

Kim Jong-un hat "gute Erinnerungen" an Trump - und ist für Treffen offen

  • 22.09.2025
  • 13:19 Uhr
UN-Sicherheitsrat
News

UN-Sicherheitsrat tagt zu Russlands Jet-Einsatz über Estland

  • 22.09.2025
  • 13:10 Uhr
ICE
News

Das plant Schnieder für die Bahn – Palla wird Konzern führen

  • 22.09.2025
  • 13:01 Uhr
HEALTH-CORONAVIRUS/GERMANY-APPS
News

LIVE: Corona-Politik auf dem Prüfstand - Kommission berät über Pandemie

  • 22.09.2025
  • 12:22 Uhr
Marie-Agnes Strack-Zimmermann
News

Strack-Zimmermann: Wanung vor Eskalation im NATO-Luftraum

  • 22.09.2025
  • 12:13 Uhr
US-Präsident Donald Trump (l) und Elon Musk haben sich bei der Gedenkfeier für Charlie Kirk offenbar wieder versöhnt.
News

Bei Kirk-Gedenkfeier: Trump und Musk wieder vereint

  • 22.09.2025
  • 11:39 Uhr
Außenminister Johann Wadephul fordert den Beginn eines Zweistaaten-Prozesses Israel-Palästina.
News

Wadephul: Noch keine Anerkennung von Palästina

  • 22.09.2025
  • 07:43 Uhr
Gedenken für rechtskonservativen US-Aktivisten Charlie Kirk
News

Kirks Witwe an Trumps Brust über Schützen: "Ich vergebe ihm"

  • 22.09.2025
  • 04:36 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 22. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 08:25

  • 04:19 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 19:55

  • 13:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 17:45

  • 11:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 16:00

  • 10:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 19:55

  • 13:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 16:20

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 19:45

  • 25:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 18:00

  • 12:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 15:45

  • 10:44 Min
  • Ab 12