Macron: Israel soll keine Frauen und Kinder mehr töten

+++ Macron fordert Waffenruhe im Gazastreifen - Netanjahu hält dagegen +++ Linnemann fordert Bekenntnis islamischer Einrichtungen zu Israel +++ Alle Entwicklungen in Nahost im Newsticker vom 11. November.

Das Wichtigste in Kürze Emmanuel Macron fordert aufgrund des Leids der Zivilbevölkerung während des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen eine Waffenruhe, während Benjamin Netanjahu die Verantwortung auf die Hamas schiebt und Israel verteidigt.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordert islamische Einrichtungen in Deutschland auf, das Existenzrecht Israels zu akzeptieren und Antisemitismus abzulehnen, andernfalls sollten sie ihre Tätigkeit in Deutschland einstellen.

+++ 02:30 Uhr: Angesichts des Leids der Zivilbevölkerung während des israelischen Militäreinsatzes gegen die islamistische Hamas hat der französische Präsident Emmanuel Macron eine Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. "Es werden Zivilisten, Babys, Frauen und alte Menschen bombardiert und getötet. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Zivilisten anzugreifen. Wir fordern Israel dazu auf, damit aufzuhören", sagte Macron in einem am Samstag (11. November) veröffentlichten Interview des britischen Fernsehsenders BBC. "Ich möchte alle an das Völkerrecht erinnern, ich fordere eine Waffenruhe."

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies die Vorwürfe Macrons umgehend zurück. "Die Verantwortung für das Leid der Zivilisten liegt bei der Hamas, nicht bei Israel. Während Israel alles in seiner Macht Stehende tut, um Zivilisten zu verschonen, und sie dazu aufruft, die Kampfgebiete zu verlassen, missbraucht die Hamas sie als menschliche Schutzschilde und tut alles dafür, um zu verhindern, dass sie in sicherere Gegenden gehen", schrieb Netanjahu auf der Nachrichtenplattform X, ehemals Twitter. "Die Verbrechen, die die Hamas heute in Gaza verübt, wird sie morgen in Paris, New York und der ganzen Welt verüben. Die Staatschefs sollten die Hamas verurteilen, nicht Israel."

+++ 01:08 Uhr: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat die islamischen Einrichtungen in Deutschland aufgefordert, sich zum Existenzrecht Israels zu bekennen. "Wir brauchen ein Bekenntnis aller islamischen Einrichtungen, dass sie das Existenzrecht Israels anerkennen und Antisemitismus ablehnen. Wenn es das nicht gibt, haben sie keine Berechtigung, in Deutschland ihre Arbeit fortzusetzen", sagte Linnemann der "Neuen Osnabrücker Zeitung" am Samstag (11. November).

Die Bundesregierung tue zu wenig, um den politischen Islam zu bekämpfen. "Das Islamische Zentrum in Hamburg, das ein verlängerter Arm des Mullah-Regimes im Iran ist, ist noch immer nicht geschlossen. Das ist doch das völlig falsche Signal", sagte Linnemann. Der Hamburger Verfassungsschutz stuft das Islamische Zentrum als extremistisch ein. Die Behörde betrachtet die Einrichtung als Außenposten des iranischen Regimes, das der Hamas zu ihrem Angriff auf Israel gratuliert hatte.

Die große Mehrheit der Muslime in Deutschland wolle in Frieden und Freiheit leben, sagte Linnemann. Der politische Islam aber wolle die freiheitliche Demokratie zerstören und zu einem Kalifat machen. "Wenn wir den politischen Islam entschieden bekämpfen, wäre das ein Befreiungsschlag für die liberalen und säkularen Muslime in Deutschland." Es gehe darum klarzumachen: "Wer unsere Werte teilt, ist Teil unserer Gesellschaft, unabhängig davon, welchen Glaubens er ist. Aber wer sie bekämpft, hat sich das falsche Land ausgesucht."