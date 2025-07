"Magaluf-Grippe": Was steckt hinter den mysteriösen Beschwerden?

Mallorca-Urlauber:innen berichten nach ihrer Rückkehr über grippeähnliche Symptome, die in sozialen Medien als "Magaluf-Grippe" bezeichnet werden. Mediziner:innen sehen jedoch keine ernsthafte Gefahr und führen die Beschwerden auf exzessives Partyverhalten zurück.

Mediziner:innen betonen, dass es sich um eine einfache Sommergrippe handelt, ausgelöst durch ein geschwächtes Immunsystem.

Exzessives Feiern in Kombination mit Hitze und Alkohol wird als Hauptursache angesehen.

Mallorca-Tourist:innen, insbesondere aus Großbritannien, klagen nach ihrem Urlaub in der Partyhochburg Magaluf über ungewöhnliche Krankheitsanzeichen. Häufig genannte Symptome sind Fieber, Halsschmerzen, Husten und allgemeines Unwohlsein. Auf Social-Media-Plattformen wie TikTok häufen sich Berichte wie: "Zwei Wochen nach meinem Aufenthalt in Magaluf musste ich schon zweimal in die Notaufnahme." Eine andere Nutzerin beschrieb ihren Zustand scherzhaft: "Ich kam zurück mit der Magaluf-Grippe, einem Sonnenbrand, Verdauungsproblemen und vielen peinlichen Videos."

Einfache Sommergrippe?

Obwohl es in den sozialen Medien schnell den Namen "Magaluf-Grippe" erhielt, ist unklar, was genau hinter den Beschwerden steckt. Einige Urlauber:innen vermuten eine Covid-Infektion oder eine Lebensmittelvergiftung. Andere machen einen spanischen Wodkalikör für die Symptome verantwortlich. Offizielle Stellen melden jedoch keinen außergewöhnlichen Krankheitsausbruch auf Mallorca, wie die "Mallorca Zeitung" berichtet.

Laut dem Präsidenten der Ärztekammer der Balearen, Carles Recasens, handelt es sich bei der sogenannten "Magaluf-Grippe" lediglich um eine gewöhnliche Sommergrippe, verursacht durch ein Virus. Er forderte, die Panikmache zu beenden: "Schluss mit der Panikmache", zitierte ihn die Tageszeitung "Ultima Hora".

Auch der deutsche Mediziner Dr. Matthias Riedl sieht keinen Grund zur Sorge. Gegenüber "Travelbook" erklärte er, dass durchzechte Nächte in Verbindung mit Hitze das Immunsystem belasten können. Der übermäßige Konsum von Alkohol in Kombination mit einseitiger Ernährung führe zu einer Schwächung des Immunsystems, wodurch es leichter zu Infektionen kommen könne.

"Magaluf-Grippe": Die Rolle von Party-Exzessen

Das Partyverhalten in Magaluf, bekannt für seine intensiven Feiern, könnte also ein entscheidender Faktor sein. Viele Expert:innen gehen davon aus, dass sich die Symptome durch das ausgelassene Feiern und die damit verbundenen Belastungen für den Körper erklären lassen. Hitze, Schlafmangel, Alkohol und möglicherweise mangelnde Hygiene scheinen eine ideale Grundlage für Infekte zu schaffen.

Die britischen Medien und Social-Media-Nutzer:innen haben dem Phänomen zwar einen eingängigen Namen gegeben, doch von einem echten Krankheitsausbruch kann laut offiziellen Angaben keine Rede sein. Die Beschwerden sind demnach eher eine Folge des exzessiven Lebensstils vor Ort als eine eigenständige Erkrankung.