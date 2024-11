Mallorca zieht die Zügel an: Neue Benimmregeln für Inselhauptstadt Palma

In Palma sollen im nächsten Jahr neue Regeln in Kraft treten, die von E-Rollern bis hin zu Campern eine Reihe von Neuerungen für sowohl Einwohner:innen als auch Urlauber:innen beinhalten.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Neue Benimmregeln auf Mallorca – viele mögen da direkt an den Ballermann denken.

Doch von den neuen Vorschriften der Inselhauptstadt Palma, die Anfang nächsten Jahres greifen soll, sind auch Einheimische betroffen.

Der Bürgermeister der Stadt sieht das neue Regelwerk als eine Art Erziehungsmaßnahme.

Dass Mallorca in Sachen Benehmen zunehmend härter durchgreift, ist seit Längerem bekannt. Nun hat die Regierung der Inselhauptstadt Palma neue Benimmregeln aufgestellt.

Regeln nicht nur für Party-Touristen

Wer jetzt denkt, die vielen Partyurlauber am berühmt-berüchtigten Ballermann würden erneut ins Visier genommen, der täuscht sich. Die Regeln beziehen sich vielmehr auf das Alltagsleben im Stadtgebiet. Bei der Maßnahme gehe es darum, die Leute zu erziehen, sagte Bürgermeister Jaime Martínez auf einer Pressekonferenz am Mittwoch (27. November).

Besonders Fahrer:innen von Elektro-Tretrollern bekommen neue Vorschriften aufgebrummt. So ist künftig das Tragen eines Sturzhelms Pflicht, genauso wie eine Haftpflichtversicherung, die mindestens 120.000 Euro abdeckt. Wer ohne erwischt wird, dem drohen 90 beziehungsweise 600 Euro Strafe. E-Tretroller und auch Fahrräder dürfen künftig in Tempo-40-Gebieten fahren - im Falle der Roller aber nur mit einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h.

Anzeige

Anzeige

Palma will nur noch lizenzierte Stadtführer

Auch das Schlafen und Leben in Wohnwägen soll Einheimischen und allen anderen, die sich die hohen Mieten nicht mehr leisten können oder wollen, nicht mehr erlaubt sein. Das bezeichnete der Bürgermeister schon in der Vergangenheit als menschenunwürdig. Das Betreten der geparkten Camper ist künftig nur noch in Notfällen erlaubt, nicht aber zum Schlafen. Wegen der hohen Miet- und Immobilienpreise auf Mallorca gibt es eine Wohnungskrise. Viele Menschen können sich trotz Vollzeitjob keine Miete leisten. Das Rathaus wolle in den Fällen die Personen an das Sozialamt verweisen.

Außerdem müssen Stadtführer:innen künftig lizenziert sein, die Gruppen dürfen 20 Personen nicht überschreiten. Lautsprecher oder Megafone sind ebenfalls verboten. Das Rathaus will zudem mit hohen Strafzahlungen gegen die Hütchenspieler:innen vorgehen, die laut dpa Jahr für Jahr Tourist:innen am Ballermann abzocken. Die Strafen für das betrügerische Glücksspiel betragen nun zwischen 31.000 und 450.000 Euro. In Sachen Alkohol heißt es lediglich, dass der Konsum durch Minderjährige sowie Saufgelage in Menschenmassen verboten seien. Das war jedoch schon vorher der Fall.

Anzeige

Anzeige

Bürgermeister will Zuspruch hinter sich haben

Nach einer 40-tägigen Einspruchsfrist sollen die Regeln kurz nach dem Beginn des neuen Jahres in Kraft treten. Martinez rechnet offenbar nicht mit viel Gegenwind: Er habe den Zuspruch eines Großteils der Bevölkerung für die neuen Regeln, so der Bürgermeister. Bei Verstößen, die Minderjährige oder ärmere Personen verüben, wolle man ein Auge zudrücken. In diesem Sinne soll das Aufgebot der Ortspolizei im kommenden Jahr um 135 Beamte erhöht werden.

Im Video: Mallorca-Regierung will mit neuen Maßnahmen gegen Touristen vorgehen