Am Montag wird Deutschland durch einen großen Warnstreik lahmgelegt. Mit welchen Behinderungen in welchem Bundesland zu rechnen ist - ein Überblick.

Deutschland wappnet sich für einen der größten Warnstreiks seit mehr als 30 Jahren. Am Montag (27. März) wird der Verkehr in vielen Bundesländern zum Erliegen kommen oder eingeschränkt sein. Der beispiellose Warnstreik umfasst den Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr auf der Schiene, viele deutsche Flughäfen, die Wasserstraßen und Häfen sowie Autobahnen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi kämpfen für mehr Einkommen in unterschiedlichen Tarifrunden.

Einer aktuellen Umfrage zufolge hat eine knappe Mehrheit der Menschen in Deutschland Verständnis für den Mega-Streik. Rund 55 Prozent der Befragten halten ihn für "eher" oder "voll und ganz" gerechtfertigt. Das geht aus einer Yougov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur vom Samstag (25. März) hervor. Gut 38 Prozent finden die Aktion "eher nicht" oder "gar nicht" gerechtfertigt, acht Prozent machten keine Angabe.

Acht Bundesländer kippen Lkw-Fahrverbot

Um die Folgen des Mega-Streiks am Montag etwas abzumildern, verzichtet die Hälfte der 16 Bundesländer an diesem Sonntag (26. März) darauf, das Fahrverbot für Lastwagen durchzusetzen. Warentransporte können so gegebenenfalls vorgezogen werden. Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt kündigten an, das Lkw-Fahrverbot am Sonntag nicht zu kontrollieren oder sogar aufzuheben.

Mit welchen Behinderungen wegen der Streiks voraussichtlich in Ihrem Bundesland zu rechnen ist, sehen Sie in der folgenden Übersicht:

Baden-Württemberg

Flughafen Stuttgart: kein regulärer Flugbetrieb

Öffentlicher Nahverkehr wird in folgenden Städten bestreikt: Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, Konstanz, Ulm, Mannheim, Esslingen, Heilbronn

Fern- und Regionalverkehr: kein oder eingeschränkter Betrieb

Streiks auch bei Beschäftigten der Autobahn GmbH und der Wasserstraßen

Bayern

Flughafen München: kein regulärer Flugbetrieb, bereits am Sonntag keine Lufthansa-Flüge

Flughafen Nürnberg: kein regulärer Flugbetrieb

Flughafen Memmingen: normaler Flugbetrieb

Öffentlicher Nahverkehr wird in folgenden Städten bestreikt: München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, Bayreuth, Fürth, Erlangen, Ingolstadt, Passau und Landshut

Fern- und Regionalverkehr: kein oder eingeschränkter Betrieb

Autobahnen: Bestreikt werden die Autobahn GmbH in Rosenheim, München und Niederbayern sowie die Autobahnmeistereien Fischbach, Kempten und Niederbayern

Bestreikt wird auch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Niederbayern und der Oberpfalz

Berlin

Öffentlicher Nahverkehr wird nicht bestreikt

S-Bahnen: kein Betrieb

Fern- und Regionalverkehr: kein oder eingeschränkter Betrieb

Flughafen BER: wird nicht direkt bestreikt, aber Auswirkungen von anderen deutschen Flughäfen erwartet

Brandenburg

Öffentlicher Nahverkehr wird nicht bestreikt

S-Bahnen: kein Betrieb

Fern- und Regionalverkehr: kein oder eingeschränkter Betrieb

Streik der Autobahngesellschaft: manche Tunnel könnten gesperrt werden

Bremen

Öffentlicher Nahverkehr wird bestreikt

Flughafen Bremen: kein regulärer Flugbetrieb

Fern- und Regionalverkehr: kein oder eingeschränkter Betrieb

Städtische und regionale Busunternehmen fahren voraussichtlich regulär

Hamburg

Flughafen Hamburg: kein regulärer Flugverkehr

Hafen: Große Schiffe können den Hamburger Hafen nicht anlaufen oder verlassen. Verzögerungen beim Laden und Löschen.

S-Bahnen: kein Betrieb

Fern- und Nahverkehr: kein Betrieb

HVV: Busse und Bahnen sollen regulär verkehren

Fähren: Die Elbfähren des HVV sollen regulär verkehren

Autobahn-Tunnel: Die Autobahn GmbH will Tunnelsperrungen vermeiden. Es sollen Notdienstvereinbarungen geschlossen werden. Der Elbtunnel soll - nach einer 57-Stunden-Sperrung wegen Bauarbeiten - von 5:00 Uhr an geöffnet werden.

Hessen

Flughafen Frankfurt: kein regulärer Flugbetrieb

Fern- und Regionalverkehr: kein Betrieb

Öffentlicher Nahverkehr wird in folgenden Städten bestreikt: Frankfurt, Wiesbaden, Kassel - weitere Städte möglich

S-Bahnen des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) und des Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) werden bestreikt.

Schiffsverkehr: einige Schleusen am Main werden bestreikt

Mecklenburg-Vorpommern

Öffentlicher Nahverkehr wird nicht bestreikt

Fern- und Regionalverkehr: kein oder eingeschränkter Betrieb

Niedersachsen

Öffentlicher Nahverkehr wird bestreikt, noch ist unklar, welche Städte betroffen sind.

Fern- und Regionalverkehr: kein oder eingeschränkter Betrieb

Schifffahrt: Fähren zu den Inseln werden nicht bestreikt

Flughafen Hannover: kein regulärer Flugbetrieb

Flughafen Münster-Osnabrück: wird nicht direkt bestreikt, aber Auswirkungen von anderen deutschen Flughäfen erwartet

Nordrhein-Westfalen

Flughafen Düsseldorf: kein regulärer Flugbetrieb

Flughafen Köln/Bonn: kein regulärer Flugbetrieb

Flughafen Dortmund: kein regulärer Flugbetrieb

Öffentlicher Nahverkehr wird bestreikt, noch ist unklar, welche Städte betroffen sind.

S-Bahnen: kein Betrieb

Fern- und Regionalverkehr: kein oder eingeschränkter Betrieb

Schifffahrt: Streik in kommunalen Häfen und Schleusen, darunter Minden, Duisburg und Münsterland

Rheinland-Pfalz

Öffentlicher Nahverkehr wird bestreikt, folgende Verkehrsbetriebe sind betroffen: SWK Kaiserslautern, Verkehrsbetriebe Pirmasens, Mainzer Verkehrsgesellschaft, KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH und RNV Ludwigshafen

Fern- und Regionalverkehr: kein oder eingeschränkter Betrieb

Schifffahrt: bestreikt werden die Wasser- und Schifffahrtsverwaltungen Oberrhein und Mosel-Saar-Lahn, Trier und Koblenz

Saarland

Flughafen Saarbrücken: wird nicht direkt bestreikt, aber Auswirkungen von anderen deutschen Flughäfen erwartet

Fernverkehr: kein Betrieb

Regionalverkehr: noch unklar

Öffentlicher Nahverkehr wird nicht bestreikt

Schifffahrt wird nicht bestreikt

Sachsen

Flughafen Leipzig: Behinderungen erwartet

Flughafen Dresden: Behinderungen erwartet

Öffentlicher Nahverkehr wird in folgenden Städten bestreikt: Dresden, Leipzig, Chemnitz, Zwickau und Plauen

Fern- und Regionalverkehr: kein oder eingeschränkter Betrieb

keine Behinderungen auf Autobahnen und an Tunneln erwartet

Schifffahrt: Einschränkungen entlang der Elbe

Sachsen-Anhalt

Öffentlicher Nahverkehr wird nicht bestreikt

Fern- und Regionalverkehr: kein oder eingeschränkter Betrieb

keine Behinderungen auf Autobahnen und an Tunneln erwartet

Schifffahrt: Einschränkungen entlang der Elbe im Großraum Magdeburg

Schleswig-Holstein

Fern- und Regionalverkehr: kein oder eingeschränkter Betrieb

Öffentlicher Nahverkehr wird nicht bestreikt

Thüringen