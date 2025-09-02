Anzeige
Dorf verschüttet

Mehr als 1.000 Tote bei Erdrutsch im Sudan befürchtet

  • Aktualisiert: 02.09.2025
  • 09:29 Uhr
  • Michael Reimers
Sudan, Masteri Dorf: Menschen aus West Darfur nach ihrer Flucht vor gewalttätigen Angriffen. Im Sudan herrscht seit April 2023 ein blutiger Bürgerkrieg, der mehr als zwölf Millionen Menschen in die Flucht gezwungen hat.
Sudan, Masteri Dorf: Menschen aus West Darfur nach ihrer Flucht vor gewalttätigen Angriffen. Im Sudan herrscht seit April 2023 ein blutiger Bürgerkrieg, der mehr als zwölf Millionen Menschen in die Flucht gezwungen hat.© Mustafa Younes/dpa

Die Bevölkerung fast eines gesamtes Dorfes im Sudan ist bei einem Erdrutsch infolge heftiger Regenfälle ums Leben gekommen. Das teilte die Rebellengruppe Sudanesische Befreiungsbewegung mit.

Anzeige

Ein Erdrutsch in Westsudan hat nach Angaben einer örtlichen Rebellengruppe ein Dorf mit fast sämtlichen Einwohner:innen unter sich begraben. Der Erdrutsch habe sich bereits am 31. August nach tagelangen schweren Regenfällen ereignet, teilte die von Abdelwahid Mohamed Nour geführte Gruppe Rebellengruppe Sudanesische Befreiungsbewegung SLM/A (Sudan Liberation Movement/Army) mit, meldete Reuters am Dienstag (2. September). Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

"Nach vorläufigen Informationen kam die gesamte Bevölkerung des Dorfes, die auf mehr als 1.000 Menschen geschätzt wird, ums Leben, und nur eine Person überlebte", teilte die SLM/A mit, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete.

Der Erdrutsch soll sich den Angaben nach im Dorf Tersin ereignet haben. Die Rebellengruppe veröffentlichte in ihrer Mitteilung Fotos, die Schlamm- und Geröllmassen in einer bewaldeten Hügellandschaft zeigen sowie Menschen und verschlammte Gegenstände wie Decken, heißt es bei dpa weiter.

Die Sudanesische Befreiungsbewegung bat demnach die Vereinten Nationen, regionale und internationale Organisationen um Hilfe bei der Bergung der Menschen. Die Rebellen kontrollieren das abgelegene Gebiet in der Region Darfur im Marra-Gebirge im Westen des Landes seit 2003.

Anzeige
Anzeige
Jan Egeland
News

24 Millionen Menschenleben in Gefahr

Flüchtlingsrat: Krise im Sudan größer als die von Ukraine, Gaza und Somalia zusammen

Die internationale Gemeinschaft vernachlässigt nach Ansicht des Norwegischen Flüchtlingsrats die dramatische humanitäre Lage im Sudan. Die Krise im Sudan sei "größer als die in der Ukraine, Gaza und Somalia zusammen", sagte NRK-Generalsekretär Egeland.

  • 24.11.2024
  • 08:04 Uhr
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Im Sudan tobt seit 2023 ein schwerer Bürgerkrieg zwischen der Armee und der paramilitärischen Rebellengruppe Rapid Support Forces, die mittlerweile einen großen Teil Darfurs unter ihrer Kontrolle hat. Daneben sind in der Region noch andere Rebellengruppen wie die Sudanesische Befreiungsbewegung aktiv. In der Bergregion Marra hatten viele Menschen vor den Kämpfen Zuflucht gesucht.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur Reuters
  • Nachrichtenagentur dpa
Mehr News
imago 61506854
News

Schauspieler Graham Greene ist tot - Trauer um Star aus "Der mit dem Wolf tanzt"

  • 02.09.2025
  • 11:23 Uhr
Laurent Freixe
News

Heimliche Affäre kostet den Job: Nestlé-Chef Laurent Freixe entlassen

  • 02.09.2025
  • 10:51 Uhr
Milka-Schokolade
News

Klage wegen "Mogelpackung": Verbraucherschützer nehmen Milka ins Visier

  • 02.09.2025
  • 10:29 Uhr
Grünen-Politiker Robert Habeck
News

Über ein Drittel der Deutschen wünschen sich Robert Habeck zurück

  • 02.09.2025
  • 00:02 Uhr
Sojasaucen-Fläschchen in Fischform
News

Australien verbietet fischförmige Sojasaucen-Fläschchen

  • 01.09.2025
  • 19:48 Uhr
Online-Bezahldienst PayPal
News

Nach PayPal-Panne: Betrüger nehmen Sparkassen-Kunden mit perfider Masche ins Visier

  • 01.09.2025
  • 18:27 Uhr
Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen
News

Zugunglück in Garmisch 2022: Interner Bericht der Deutschen Bahn nennt Verantwortliche

  • 01.09.2025
  • 17:42 Uhr
Merz gegen Regionalisierung der Erbschaftsteuer
News

Keine Regionalisierung der Erbschaftsteuer: Merz lehnt Söders Plan ab

  • 01.09.2025
  • 17:36 Uhr
Taco Bell testet Sprach-KI im Drive-In – erste Erfahrungen sorgen für Spott im Netz.
News

KI-Testlauf bei Taco Bell: Kunden spotten über fehlerhafte Bestellungen bei Fast-Food-Gigant

  • 01.09.2025
  • 16:44 Uhr
Beim Burning-Man-Festival in Nevada entdeckten Besucher eine Männerleiche in der Wüste.
News

Leichenfund bei "Burning Man"-Festival: Polizei ermittelt in Nevada

  • 01.09.2025
  • 16:27 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 1. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 1. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 08:25

  • 04:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 01. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 01. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 19:55

  • 13:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 18:50
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 18:50

  • 13:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 16:00

  • 10:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 19:55

  • 13:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 18:15
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 18:15

  • 11:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 16:30

  • 10:58 Min
  • Ab 12