Trump will seinem Ex-Anwalt Giuliani Ehrenmedaille verleihen

Er war zeitweise enger Verbündeter von Donald Trump. Der Präsident will New Yorks Ex-Bürgermeister Giuliani nun mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA ehren.

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump will Rudy Giuliani mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA ehren – der Presidential Medal of Freedom.

Der frühere New Yorker Bürgermeister steht seit Jahren wegen Wahlbetrugsbehauptungen und skurrilen Auftritten in der Kritik.

Die Ankündigung folgt kurz nach einem Autounfall Giulianis.

Präsident Donald Trump will dem umstrittenen Ex-Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, eine Ehrenmedaille und damit die höchste zivile Auszeichnung der US-Regierung verleihen. Der Republikaner schrieb auf seiner Plattform Truth Social, der 81-Jährige sei der "größte Bürgermeister in der Geschichte von New York City" und ein großer amerikanischer Patriot. Wann Giuliani die Presidential Medal of Freedom erhält, machte Trump noch nicht bekannt.

Giuliani hielt zu Trump

Rudy Giuliani zählt zu den bekanntesten Stadtoberhäuptern von New York - Trumps Heimatstadt. Er war von 1994 bis Ende 2001 Bürgermeister, also auch während der Anschläge vom 11. September 2001, zu denen sich das Terrornetzwerk Al-Kaida bekannte.

Giuliani war einst geachtet. Nach Trumps Wahlniederlage 2020 hielt Giuliani fest zu dem Republikaner. Er gehörte als persönlicher Anwalt Trumps zu den treibenden Kräften, die nach der Wahl unbewiesene Behauptungen über Wahlbetrug verbreiteten. In den vergangenen Jahren hatte Giuliani mit etlichen juristischen Problemen zu tun. Hinzu kamen etliche skurrile Auftritte.

Ankündigung kurz nach Autounfall

Die Ankündigung Trumps folgte wenige Tage nach einem Autounfall Giulianis im US-Bundesstaat New Hampshire. Dessen Sprecher hatte mitgeteilt, dass der 81-Jährige am Samstagabend (30. August) mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Es handle sich nicht um einen gezielten Angriff. Giuliani erhole sich.

Auf einem Highway sei es zu einem Auffahrunfall gekommen. Das Auto mit Giuliani sei auf der Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit von hinten gerammt worden. Von der Polizei hieß es, dass Giuliani Mitfahrer war. Insgesamt seien drei Personen verletzt worden.

Die Ehrung Presidential Medal of Freedom verleiht der US-Präsident für lebenslange bedeutende Verdienste in Bereichen wie Kunst, öffentlicher Dienst oder Wissenschaft. Ihre Ursprünge liegen in den 1940er-Jahren.

