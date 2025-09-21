Anzeige
Selfies und Bier

Merz und Co. beim Oktoberfest in München

  • Aktualisiert: 21.09.2025
  • 17:43 Uhr
  • dpa
CSU-Chef Markus Söder, Kanzler Friedrich Merz,&nbsp;SPD-Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil beim Oktoberfest.
CSU-Chef Markus Söder, Kanzler Friedrich Merz, SPD-Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil beim Oktoberfest.© Peter Kneffel/dpa

Auf dem Oktoberfest hat sich auch das Merz-Kabinett samt Kanzler blicken lassen. Jedoch löste der Besuch nicht bei allen Wiesngästen Freude aus.

Anzeige

Überraschungsbesuch auf der Wiesn: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist auf dem Oktoberfest aufgetaucht. Gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder und den SPD-Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil kam er ins Schottenhamel-Festzelt. Die vier Politiker gaben sich gut gelaunt, Merz winkte vom Balkon in die Menge, warf sogar Kusshände.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Die Wiesn-Besucher zückten ihre Smartphones, es gab Jubel, aber auch Buh-Rufe. Im Zelt dann nahmen die Koalitionsspitzen auf der Empore Platz. Es gab eine Brotzeitplatte und Bier. Die Musik spielte, als Merz und Co. sich gesetzt hatten, die Toten Hosen: "Tage wie diese".

Anzeige
Anzeige
WELT Joyn Teaser

Rund um die Uhr informiert - Der WELT-Livestream auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

CNN Joyn Teaser

Rund um die Uhr informiert - Der CNN-Livestream auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 21. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 17:45

  • 11:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 16:00

  • 10:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 19:55

  • 13:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 16:20

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 19:45

  • 25:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 18:00

  • 12:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 15:45

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 19:45

  • 25:45 Min
  • Ab 12
Mehr News
Keir Starmer
News

Scharfe Kritik von Israel: Erste G7-Länder erkennen Staat Palästina an

  • 21.09.2025
  • 17:56 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250921-99-98576
Artikel

Massenproteste in Manila: Wut über Milliarden-Korruptionsskandal

  • 21.09.2025
  • 13:55 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250921-935-844169
News

UN-Vollversammlung: Diplomatie in der Sackgasse?

  • 21.09.2025
  • 12:54 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250920-935-844011
News

Wirtschaftsministerin Reiche: Steuererhöhungen wären "Gift"

  • 21.09.2025
  • 12:39 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250921-935-844364
News

Pornoflut im Netz - Was Expertin Wanders der Jugend rät

  • 21.09.2025
  • 07:51 Uhr
Newsom zu Trump-Regierung: «Nehmt mich fest»
News

Gouverneur Newsom: Strengere Regeln für Trumps "Geheimpolizei"

  • 21.09.2025
  • 07:33 Uhr
Generalinspekteur Carsten Breuer
News

Generalinspekteur Breuer: Bundeswehr rüstet für Drohnenabwehr auf

  • 21.09.2025
  • 07:26 Uhr
Cyberangriff an europäischen Airports
News

Nach Cyberangriff auf Flughäfen: Verzögerungen am Sonntag

  • 21.09.2025
  • 04:01 Uhr
Italy League Party Rally
News

Hohe Sicherheitsauflagen bei Kirk-Trauerfeier in Arizona

  • 21.09.2025
  • 03:38 Uhr
Social-Media-App Tiktok
News

Kontrolle über Algorithmus künftig in den USA – TikTok-Einigung in Sicht

  • 21.09.2025
  • 02:58 Uhr