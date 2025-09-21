Anzeige
Pornoflut im Netz - Was Expertin Wanders der Jugend rät

  • Veröffentlicht: 21.09.2025
  • 07:51 Uhr
  • dpa
Die deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Travestiekünstlerin Lilo Wanders (bürgerlich Ernst-Johann Reinhardt) steht im St. Pauli Museum in Hamburg neben einer Wand mit ihren Bildern und erzählt über die Geschichte des Stadtteils.
Die deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Travestiekünstlerin Lilo Wanders (bürgerlich Ernst-Johann Reinhardt) steht im St. Pauli Museum in Hamburg neben einer Wand mit ihren Bildern und erzählt über die Geschichte des Stadtteils. © Bodo Marks/dpa

Ernie Reinhardt alias Lilo Wanders spricht über die Risiken von frei verfügbaren Porno-Angeboten und wendet sich mit einem Tipp an junge Leute.

Der unter dem Künstlernamen Lilo Wanders bekannte Travestie-Star Ernie Reinhardt sorgt sich in Zeiten der Porno-Flut im Internet um das Gefühlsleben junger Menschen. "Die Pubertät und das frühe Erwachsensein sind tatsächlich verwirrte Jahre. Und dass jetzt schon Kinder mit ein, zwei Klicks auf pornösen Seiten sind und denken, das sei das Leben, das sei die Liebe, ist natürlich erschreckend und furchtbar", sagte Reinhardt (69, "Wa(h)re Liebe") der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Dabei hat der als frivole Entertainerin Wanders prominent gewordene Künstler und homosexuelle Vater dreier Kinder einen Rat an die Jugend: "Über Gefühle sprechen – das ist das Wichtigste. Versucht, euch auszutauschen mit Gleichaltrigen oder Erwachsenen."

Wichtiger als Praktiken sind die eigenen Gefühle

Es müssten nicht die Eltern sein, das sei ja oft auch peinlich. Der Damendarsteller, der sich für sexuelle Toleranz und Offenheit einsetzt, fügte hinzu: "Ich glaube, die Frage nach dem, was gefühlsmäßig in mir passiert, ist viel wichtiger als die Frage nach Sexpraktiken. Da muss ohnehin jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Seid behutsam, ist mein Rat - zu euch und zu anderen."

Der bei Hamburg in Niedersachsen lebende Künstler feiert am kommenden Montag (22. September) mit einer Gala in Frankfurt (Oder) seinen 70. Geburtstag. In der Hansestadt stellt er bereits am 17. September seine Autobiografie "Waren Sie nicht mal Lilo Wanders?" (Goldmann) vor.

