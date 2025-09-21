Anzeige
Bundesregierung

Wirtschaftsministerin Reiche: Steuererhöhungen wären "Gift"

  • Veröffentlicht: 21.09.2025
  • 12:39 Uhr
Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, spricht bei einem Pressestatement zu den Kabinettsbeschlüssen zum Strompaket.
Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, spricht bei einem Pressestatement zu den Kabinettsbeschlüssen zum Strompaket. © Michael Kappeler/dpa

Die Debatte um eine höhere Erbschaftsteuer spaltet die Politik. CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche warnt vor Standortschäden.

Anzeige

Inhalt

  • Verunsicherung bei Unternehmen
  • Lebensfreibetrag als Vorschlag

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hält mit Blick auf Familienunternehmen nichts von Forderungen aus der SPD, die Erbschaftsteuer anzuheben. "Meine grundsätzliche Überzeugung bleibt, dass jede Erhöhung von Steuern dem Standort eher schadet, als nutzt", sagte die CDU-Politikerin der "Bild am Sonntag". "Wie bei der sogenannten Reichensteuer oder einer Vermögensabgabe bin ich bei einer Erbschaftsteuer skeptisch, wenn diese dazu führt, dass Unternehmen entscheiden, sich aus Deutschland zurückzuziehen", fügte Reiche hinzu. Steuererhöhungen seien in einer Zeit wachstumshemmender Bedingungen "Gift".

Kürzlich hatte der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn die ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland als Problem bezeichnet und damit eine Debatte zur Erbschaftssteuer losgetreten. Spahn verwies darauf, dass ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftsteuer erwartet werde und die Koalition die Steuer dann möglicherweise neu regeln werde. Die SPD begrüßte die Äußerungen des CDU-Politikers.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Verunsicherung bei Unternehmen

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) meldete sich hingegen wie Reiche warnend zu Wort. Die Erbschaftsteuer sei "hoch komplex, und hohe Privatvermögen werden bereits besteuert", sagte er der "Welt am Sonntag". "Problematisch wird es beim Generationenwechsel in Familienunternehmen. Eine harte Verschärfung würde oft zum Verkauf zwingen", warnte Frei. Kapital, das als Steuer abgeführt werde, fehle für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, argumentierte der CDU-Politiker. "Deshalb ist die Erbschaftsteuer immer auch Strukturpolitik." Spekulationen schafften Unsicherheit; Unternehmen bräuchten aber Planbarkeit.

Anzeige
Anzeige

Lebensfreibetrag als Vorschlag

Der Steuerexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Stefan Bach, schlägt unterdessen einen Freibetrag für Erben in Höhe von 800.000 Euro vor. "Bei einem Lebensfreibetrag von 800.000 Euro für Kinder würde man viele unbedarfte Bürger aus der Erbschaftsteuer herausbekommen, die schlecht planen", argumentierte Bach in der "Bild am Sonntag".

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Sehr Wohlhabende, die mehrfach beschenkt werden, müssten stärker zahlen. Insgesamt gäbe es weniger Einnahmen, aber mehr Gerechtigkeit, sagte Bach. Einen Lebensfreibetrag hatte auch SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf unlängst ins Spiel gebracht.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 20. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 19:55

  • 13:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 16:20

  • 11:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 19:45

  • 25:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 18:00

  • 12:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 15:45

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. September 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 19:45

  • 25:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 18:00

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 18. September 2025 | 15:45

  • 11:35 Min
  • Ab 12
Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250921-99-98576
Artikel

Massenproteste in Manila: Wut über Milliarden-Korruptionsskandal

  • 21.09.2025
  • 13:55 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250921-935-844169
News

UN-Vollversammlung: Diplomatie in der Sackgasse?

  • 21.09.2025
  • 12:54 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250921-935-844364
News

Pornoflut im Netz - Was Expertin Wanders der Jugend rät

  • 21.09.2025
  • 07:51 Uhr
Newsom zu Trump-Regierung: «Nehmt mich fest»
News

Gouverneur Newsom: Strengere Regeln für Trumps "Geheimpolizei"

  • 21.09.2025
  • 07:33 Uhr
Generalinspekteur Carsten Breuer
News

Generalinspekteur Breuer: Bundeswehr rüstet für Drohnenabwehr auf

  • 21.09.2025
  • 07:26 Uhr
Cyberangriff an europäischen Airports
News

Nach Cyberangriff auf Flughäfen: Verzögerungen am Sonntag

  • 21.09.2025
  • 04:01 Uhr
Social-Media-App Tiktok
News

Kontrolle über Algorithmus künftig in den USA – TikTok-Einigung in Sicht

  • 21.09.2025
  • 02:58 Uhr
Keir Starmer
News

Medien: London beschließt Anerkennung von Staat Palästina

  • 21.09.2025
  • 01:23 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250917-935-837955
News

Heftige israelische Angriffe in Gaza-Stadt: Dutzende Menschen getötet

  • 20.09.2025
  • 23:38 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250919-99-86711
News

Trump fordert Abschiebung von Venezolanern

  • 20.09.2025
  • 22:42 Uhr