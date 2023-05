Meta: Facebook verschickt ungewollte Freundschaftsanfragen

Ein Bug bei Facebook sorgte dafür, dass das soziale Netzwerk automatisch Freundschaftsanfragen verschickte.

Ein ordentlicher Fauxpas ist Facebook am Wochenende des 13. und 14. Mai unterlaufen. Wie Nutzer:innen meldeten, habe die Social-Media-Plattform automatisch und ohne Warnung Freundschaftsanfragen verschickt, sobald ein Benutzer:in das Profil einer anderen Person besucht habe, schreibt "Heise online" unter Berufung auf "Reddit".

Allerdings handele es sich laut "Mimikama" nicht um gehackte Facebook-Konten, sondern lediglich um einen Bug im System – also einen Fehler. Solch ein Bug könnte möglicherweise durch Änderungen in der Programmierung oder im Algorithmus von Facebook, Serverproblemen als auch unerwarteten Interaktionen zwischen verschiedenen Funktionen der Plattform auftreten. Bisher habe der Mutterkonzern Meta sich hierzu allerdings noch nicht geäußert

So wurde der Fehler entdeckt

Anscheinend trat die Panne nur in der App auf – am Desktop habe es keine Probleme gegeben, so "Heise Online". Dabei wurde der Fehler auf zwei Weisen ersichtlich.

Zum einen, als nach wenigen Sekunden – die die Nutzer:innen auf einem Profil verbrachten – der Button für die Freundschaftsanfrage wechselte und sagte, eine solche sei gesendet.

Zum anderen, indem der Empfänger:in die Einladung angenommen habe.

Wie wird man "falsche Freunde" wieder los?

Um die vermeintlichen Freund:innen wieder zu löschen, ließen sich die Freundschaftsanfragen in den Einstellungen über die Aktivitäten für Verbindungen zurücknehmen. Als Facebook-Nutzer:innen versucht hatten, direkt im Profil einer anderen Person die Einladung zu blockieren, habe dies – zumindest per App – dazu geführt, dass eine neue gesendet wurde.