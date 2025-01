Mörder-Welle auf Teneriffa reißt Urlauber in den Tod und zwei weitere Personen mit sich

Die natürlichen Felsenpools auf Teneriffa sind beliebt bei Tourist:innen aus der ganzen Welt. Wo sonst kristallblaues, klares Wasser zum Baden einlädt, kam es jetzt zu einer Katastrophe - eine riesige Welle kostete einen Urlauber das Leben.

Ein 63-jähriger Tourist aus Großbritannien wird seine Rückreise in die Heimat nicht mehr antreten können. Bei einem Besuch der Felsenbecken bei Los Gigantes im Westen Teneriffas wurde er von einer Welle mitgerissen und ins Meer gespült. Alle Wiederbelebungsmaßnahmen blieben leider erfolglos.

Die Behörden warnten vor Unwettern

Die "Daily Mail" berichtet von einem Unwetterdrama auf der beliebten Urlaubsinsel Teneriffa. Nachdem eine Welle einen Mann erfasste und diesen mit sich riss, versuchten Einsatzkräfte um sein Leben zu kämpfen. Per Hubschrauber sei der Tourist noch auf einen Fußballplatz geflogen worden sein, um den Mann wiederzubeleben. Inzwischen soll er aber einem Herzstillstand erlegen sein, sodass nur noch der Tod des Urlaubers festgestellt werden konnte.

Opfer des Wassers wurden ebenfalls zwei weitere Tourist:innen. Nachdem auch sie von der Welle mitgerissen wurden, konnten sich beide allerdings selbst in Sicherheit bringen. Eine der beiden Personen wurde leicht verletzt, die andere soll wegen eines Panikanfalls betreut worden sein. Aufgrund starker Brandung und hoher Wellen sollen die Behörden noch am Montag (27. Januar) zur Vorsicht am Meer aufgerufen haben. Wie es aber zu dem Unglücksfall kommen konnte, soll derzeit noch geklärt werden.

