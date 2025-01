Musk erhält von Trump neue Aufträge für Air Force One und ISS-Rückholmission

US-Präsident Donald Trump hat Elon Musk mit zwei neuen Aufgaben betraut: Musk soll nun auch die Lieferung der neuen Air Force One beschleunigen und mit SpaceX Astronauten von der ISS zurückholen.

Das Wichtigste in Kürze Elon Musk hat von US-Präsident Donald Trump zwei weitere Aufträge erhalten.

Einerseits soll der Tesla-Chef die Lieferung neuer Präsidentenflugzeuge beschleunigen.

Außerdem soll er mit seinen SpaceX-Raketen gestrandete Astronauten von der ISS zurückholen.

Elon Musk, der Tech-Milliardär und CEO von Tesla, SpaceX und X, hat von US-Präsident Donald Trump zwei zusätzliche Aufträge erhalten. Neben seiner Rolle als Leiter der neuen Regierungsbehörde DOGE (Department of Government Efficiency), wo er mit der Kürzung von Staatsausgaben beauftragt ist, soll Musk nun auch die Beschaffung eines neuen Präsidentenflugzeugs beschleunigen. Die aktuellen Air Force One-Maschinen, die in den 90er Jahren in Dienst gestellt wurden, sollen durch neue Boeing 747 ersetzt werden. Aufgrund jahrelanger Verzögerungen ist unklar, ob die neuen Maschinen noch während Trumps Amtszeit geliefert werden können.

Musk wurde im Wahlkampf zu einem engen Vertrauten von Trump und hat kürzlich Boeing besucht, um die Anforderungen zu prüfen, die das Projekt verzögern. Boeing-Chef Kelly Ortberg erklärte im US-Sender CNBC, dass man mit Musk und seinem Team zusammenarbeite, um den Zeitplan zu beschleunigen. Trump hatte in seiner ersten Amtszeit zwei neue Maschinen bestellt und prahlte oft damit, Boeing um eine Milliarde Dollar heruntergehandelt zu haben. Trotz eines Festpreisdeals von rund vier Milliarden Dollar sind die Kosten für Boeing inzwischen um über zwei Milliarden Dollar gestiegen.

Biden änderte Trumps Farbschema wieder

Trump hatte ursprünglich geplant, den neuen Präsidentenflugzeugen ein neues Farbschema zu verpassen, das von dem klassischen Weiß und Hellblau abweicht. Sein Designvorschlag umfasste eine dunkelblaue Unterseite, einen roten Streifen und eine weiße Oberseite. Unter Präsident Joe Biden wurde das Farbschema jedoch wieder zum klassischen Design geändert, da das dunkle Blau zusätzliche Technik-Tests erfordert hätte.

Zusätzlich zu den Aufgaben im Bereich der Luftfahrt wurde Musk mit einer Mission im Weltraum beauftragt. SpaceX, Musks Raketenunternehmen, soll zwei Astronauten von der Internationalen Raumstation ISS abholen. Ursprünglich war Boeing mit dieser Aufgabe betraut, doch Komplikationen beim ersten Flug des neuen Starliners führten dazu, dass die Astronauten länger auf der ISS bleiben mussten.

Trump: "Elon wird bald auf dem Weg sein"

Trump verkündete auf Truth Social, dass SpaceX bald die beiden gestrandeten Astronauten retten werde. "Elon wird bald auf dem Weg sein. Hoffentlich werden alle sicher sein. Viel Glück, Elon!", schrieb Trump, ohne genauere Angaben zum Zeitpunkt der Rückholungsmission zu machen. SpaceX hat seit 2020 erfolgreich Astronauten zur ISS und zurück befördert, was das Vertrauen in Musks Unternehmen stärkt.

