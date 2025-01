Bevor der neue US-Präsident Donald Trump in der Capitol One Arena das Wort an seine Anhänger:innen richtete, betrat Elon Musk die Bühne. Der Tesla-Chef irritierte mit einer Geste, die stark an den Hitlergruß erinnerte. Kritik daran findet er "ermüdend".

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump hat Elon Musk mit einer Hitlergruß-ähnlichen Geste für Aufsehen gesorgt.

"Mein Herz fliegt euch zu": Der Tech-Milliardär hielt sich die Hand ans Herz und streckte dann den rechten Arm aus.

Auf seiner Social-Media-Plattform X wendete er sich an seine Kritiker:innen und bezeichnete den "Angriff" auf ihn als "ermüdend".

Der Tech-Milliardär unterstützte den US-Präsidenten im Wahlkampf nach Kräften: Elon Musk präsentierte sich zuletzt gerne an der Seite Donald Trumps und durfte auch am Montag (20. Januar) nach dessen Amtseinführung in der Capital One Arena sprechen. Dort sorgte Musk mit einer irritierenden Geste, die deutlich an den Hitlergruß erinnerte, für Aufsehen – und teils Entsetzen.

Sehen Sie Musks Geste HIER im Bewegtbild auf Joyn.

Bei seinem ungewöhnlichen Auftritt sprang und tanzte der Tesla-Chef auf der Bühne und sprach den Anhänger:innen des neuen US-Präsidenten seinen Dank aus. Dann griff sich Musk ans Herz und ließ die rechte Hand von dort aus nach oben schnellen – mit ausgestrecktem Arm. Dann wiederholte er diese Bewegung mit dem Rücken zur Menge noch einmal "Mein Herz fliegt euch zu", rief der Tech-Milliardär ans Publikum gerichtet.

Nicht nur auf der Social-Media-Plattform X, die Musk selbst gehört, erkannten User:innen in der Geste den Hitlergruß. Der US-Nachrichtensender CNN zeigte die Szene gleich mehrfach im Programm. Eine Moderatorin merkte an, dass die Zuschauer:innen selbst klug genug seien, um sich eine Meinung bilden zu können.

Anzeige

Anzeige

Musk: "Jeder ist Hitler"-Angriff ist "ermüdend"

Zunächst äußerte sich Musk nicht zu der Aktion. Auf seinem X-Account postete er einen Mitschnitt seiner Rede vom Sender Fox News, in dem die Geste allerdings nicht zu sehen war. Stattdessen wurden Zuhörer:innen eingeblendet. Später erklärte er die Aufregung zu einem "müden Angriff". "Sie brauchen bessere schmutzige Tricks" schrieb der Tech-Milliardär auf X, offenbar bezogen auf seine Kritiker:innen. Den angeblichen "Jeder ist Hitler"-Angriff bezeichnete Musk als "ermüdend".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ansonsten erklärte Musk in seiner Rede noch, dass Trumps Wiederwahl die "Zukunft der Zivilisation gesichert" habe. Die gesamte Menschheit habe sich laut des Tesla-Chefs an einer Weggabelung befunden.

Anzeige

Anzeige