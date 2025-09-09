Nach Absage von Militärauszeichnung: Trump ätzt gegen Hollywoodstar Hanks

Tom Hanks sollte für seine Verdienste um die Darstellung amerikanischer Soldaten ausgezeichnet werden, doch West Point sagte die Zeremonie ab. US-Präsident Trump lobte die Absage und bezeichnete Hanks als "woke".

Eigentlich sollte Oscarpreisträger Tom Hanks am 25. September den renommierten Sylvanus Thayer Award der US-Militärakademie West Point erhalten. Doch die Zeremonie wurde überraschend abgesagt. Die Alumni-Vereinigung begründete dies mit der Notwendigkeit, sich auf die "Kernmission" der Akademie zu konzentrieren: die Ausbildung von Kadetten zu Offizieren der US-Armee. Hinter der Absage könnte allerdings mehr stecken.

Trump ätzt gegen Hanks

In einer E-Mail erklärte der Präsident der West Point Association of Graduates, Mark Bieger, dass die Akademie ihre Ressourcen auf die militärische Ausbildung und Führungskompetenz ihrer Kadetten fokussieren müsse. Die Entscheidung hat jedoch eine politische Dimension, die weit über die Akademie hinausreicht - sogar US-Präsident Donald Trump hat sich bereits in die Debatte eingeschaltet.

Noch im Juni hatte die Alumni-Vereinigung Tom Hanks für seine Verdienste um die Darstellung amerikanischer Soldaten in Film und Fernsehen gelobt. Der Oscarpreisträger wurde für seine Rollen in Filmen wie "Der Soldat James Ryan" und "Greyhound – Schlacht im Atlantik" sowie als Produzent der Weltkriegsserien "Band of Brothers" und "The Pacific" gewürdigt. Diese Werke hätten dazu beigetragen, das öffentliche Bewusstsein für die Opfer und Leistungen amerikanischer Soldaten zu schärfen.

Hanks unterstützt die Demokraten

Hanks ist seit Jahren als Unterstützer der Demokratischen Partei bekannt. US-Präsident Trump begrüßte die Entscheidung. In einem Statement auf Truth Social heißt es: "Unser großartiges West Point (wird immer großartiger!) hat klugerweise die Preisverleihung für Schauspieler Tom Hanks abgesagt", schrieb Trump am Montag auf Truth Social. "Wir brauchen keine zerstörerischen, WOKE-Empfänger für unsere geschätzten amerikanischen Auszeichnungen!!! Hoffentlich überprüfen die Academy Awards und andere Fake-Preisverleihungen ihre Standards und Praktiken im Namen von Fairness und Gerechtigkeit."

Ob Tom Hanks die Auszeichnung zu einem späteren Zeitpunkt doch noch erhält oder ob die Entscheidung endgültig ist, bleibt abzuwarten. Mit Donald Trump im Weißen Haus scheint dies jedoch wenig wahrscheinlich.

