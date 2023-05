Nach BVB-Triumph: Mats Hummels zeigt üble Verletzung

BVB-Profi Mats Hummels ist beim Sieg gegen Augsburg am Auge verletzt worden. Die Laune scheint das beim neuen Tabellenführer jedoch nicht getrübt zu haben.

Das Wichtigste in Kürze Dortmund konnte mit einem 3:0-Sieg gegen Augsburg wieder den Tabellenspitzenplatz erklimmen und steht kurz vor dem Meistertitel.

Während der Partie kam es jedoch zu einem schmerzhaften Zwischenfall: Mats Hummels wurde verletzt.

Der Profikicker konnte nun aber Entwarnung geben: Er kam wortwörtlich mit einem blauen Auge davon.

Borussia Dortmunds 3:0-Sieg gegen den FC Augsburg am Sonntag (21. Mai) war bittersüß für Kapitän Mats Hummels. Der 34-Jährige musste während des Spiels eine üble Verletzung einstecken.

Hummels Blessur: Schrecksekunden beim BVB

Kurz vor dem Abpfiff traf der FCA-Verteidiger Maximilian Bauer Hummels mit dem Bein im Gesicht. Was folgte, waren Schrecksekunden: Hummels blieb mehrere Momente am Boden liegen und musste behandelt werden. Mit blutunterlaufenem Auge verließ er dann das Spielfeld. Schon kurze Zeit später konnten die BVB-Fans jedoch schon wieder aufatmen: Der Profikicker feierte schon kurz nach dem Ende der Partie den Bundesliga-Triumph mit seiner Mannschaft vor Ort.

Auch Dortmund-Trainer Edin Terzic konnte Entwarnung geben:

Er wurde am Auge getackert und hat ein ganz schönes Veilchen. Aber er war happy und wir sind uns sicher, dass es nichts ist, was ihn aus der Bahn wirft Edin Terzic

Hummels: "War's wert"

Hummels selbst nahm seine Blessur mit erhobenem Haupt: Auf seinem Instagram-Account schrieb er zu zwei Bildern seines verletzten Auges: "Das war's wert. 90 Minuten noch!"

Was Hummels damit meint: Die Dortmunder sind durch ihren Sieg gegen Augsburg wieder an die Tabellenspitze gerückt. Der bisherige Spitzenreiter FC Bayern München hatte am Samstag zuhause mit 1:3 gegen RB Leipzig verloren und den Dortmundern eine Steilvorlage geboten, die der BVB verwandelte. Nur noch ein Sieg am kommenden Samstag gegen Mainz, dann wäre der BVB nach elf Jahren wieder einmal deutscher Meister.