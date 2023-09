Nach dem Spielen nicht nach Hause gekommen: Sechsjähriger bei Neubrandenburg tot aufgefunden

Es ist der Horror aller Eltern, wenn ihre Kinder nicht wie vereinbart nach Hause zurückkehren. Im Fall eines Sechsjährigen aus Mecklenburg-Vorpommern endete die sofort eingeleitete Suchaktion der Polizei tragisch.

Das Wichtigste in Kürze In Pragsdorf bei Neubrandenburg ist ein Kind auf bisher ungeklärte Weise ums Leben gekommen.

Der Sechsjährige war am Donnerstagnachmittag (14. September) als vermisst gemeldet worden.

Trotz eines sofort gestarteten Großeinsatzes der Polizei konnte der Junge nur noch tot geborgen werden.

In Pragsdorf bei Neubrandenburg ist ein Kind tot aufgefunden worden. Es handelt sich um einen sechsjährigen Jungen, der seit Donnerstagnachmittag (14. September) vermisst wurde, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Die Eltern hätten das Kind vermisst gemeldet, es habe eine größere Suche gegeben. Die Suchmaßnahme sollen sich auch über angrenzende Orte sowie die Pragsdorfer Seen erstreckt haben.

Laute Rufe nach dem Jungen blieben ohne Antwort

Genauere Informationen gehen aus einer gemeinsamen Mitteilung hervor, die am Freitagmorgen von der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg und die Polizei Neubrandenburg auf dem Presseportal "Blaulicht" veröffentlicht wurde. Darin heißt es:

"Am gestrigen Abend gab es in der Ortschaft 17094 Pragsdorf einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. Hintergrund war zunächst die Meldung eines vermissten sechsjährigen deutschen Jungen. Dieser wurde von den Eltern vermisst gemeldet, als er nach dem Spielen nicht wie vereinbart nach Hause gekommen ist. Bei der Suche waren viele Polizeibeamte, Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, Suchhunde, der Polizeihubschrauber und auch viele Anwohner beteiligt."

Junge massiv am Oberkörper verletzt

Kurze Zeit später sei der sechsjährige Junge durch Feuerwehrleute mit massiven Verletzungen am Oberkörper in einem Gebüsch aufgefunden worden, teilte die Polizei weiter mit. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und einer sofortigen Einlieferung ins Krankenhaus habe nur noch der Tod des Jungen festgestellt werden können.

"Aufgrund der Verletzungen des Jungen wird derzeit von einem Tötungsverbrechen ausgegangen ... Am gestrigen Abend fanden erste Befragungen und weitere Ermittlungen statt. Diese werden heute weiter intensiviert und fortgeführt. Derzeit wird der verstorbene Junge obduziert. Bei Vorliegen neuer Informationen wird unverzüglich nachberichtet."