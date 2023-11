Nach DFB-Niederlagen: Matthäus wirft Nagelsmann Planlosigkeit vor

Nach den Niederlagen der DFB-Elf wirft der Ex-Nationalspieler dem neuen Bundestrainer vor, keinen Plan für das Team zu haben. Sein System sei ihm unklar, so Matthäus.

Es läuft nicht rund für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Zwei Spiele in Folge verlor die DFB-Elf zuletzt - und das, obwohl Hoffnungsträger Julian Nagelsmann im September den Posten als Bundestrainer übernommen hat.

Im Video: "Gedacht, die Ausprobiererei ist vorbei" - Matthäus zerlegt Nagelsmann-Taktik

Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus nahm das Tief der Nationalmannschaft nun zum Anlass, einmal mehr auszuteilen und Nagelsmann Planlosigkeit vorzuwerfen "1990, der Augenthaler wusste, wo er spielt. Der Kohler wusste, wo er spielt. Der Brehme wusste, wo er spielt. Der Völler wusste, wo er spielt. Der Klinsmann wusste, wo er spielt. Ich durfte auch mitspielen. Ich wusste aber auch, wo ich spiele", so Matthäus laut Sport1 in der Sendung "Sky90" am Sonntagabend (26. November).

"Weiß nicht, wie viele Spieler einen Stammplatz haben"

Weiter stellte er die Frage in den Raum, ob mit der richtigen Spitze gespielt werde und hinterfragte auch sonst die Aufstellung der Mannschaft. "Spielen wir mit einer Doppel-Sechs und wie sieht die aus? Ich sehe jetzt nicht unbedingt Spieler, die heute hundertprozentig wissen, wenn sie sich bis zum nächsten Sommer nicht verletzen: Ich spiele."

Offenbar waren für Lothar Matthäus noch weitere Fragen offen. Er wisse nicht einmal, welches System Nagelsmann spiele, wetterte er weiter. "Ich weiß nicht, wie viele Spieler einen Stammplatz haben." Einen solchen müsse besonders ein Spieler haben. "Musiala, der muss gesetzt sein", so Matthäus.

In die Zukunft von Nagelsmann als Bundestrainer blickt der TV-Experte ebenfalls pessimistisch: "Beim Spiel gegen die Türkei hat sich das Aufbäumen nicht gezeigt. Das macht mir keine Hoffnung. Österreich war dann nochmal schlechter."